Trump skomentował słowa Putina. „Bardzo obiecujące”

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. – Chcielibyśmy, żeby Rosja zawiesiła broń. Omówiono już wiele szczegółów ostatecznego porozumienia. Teraz zobaczymy, czy Rosja tam będzie, a jeśli nie, będzie to bardzo rozczarowujący moment dla świata – mówił dziennikarzom przy okazji spotkania polityk.

– Rozmawialiśmy o zawieszeniu broni z Rosją i nie działaliśmy na ślepo – stwierdził Donald Trump. – Rozmawialiśmy z Ukrainą o ziemi i sposobie jej wykorzystania, które kawałki ziemi zostaną zachowane lub utracone, a także o wszystkich innych elementach ostatecznego porozumienia – dodał.

Do elementów, o których mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, zaliczać się ma m.in. członkostwo Ukrainy w NATO czy kwestia kontroli Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W przypadku pierwszego z nich Donald Trump stwierdził jednak, że „wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź”.

Trump skomentował wypowiedź Putina

Donald Trump podkreślił przy tym, że pierwszą fazą będzie wprowadzenie zawieszenia broni. – Docierają do nas wieści, że w Rosji wszystko zmierza w dobrą stronę – przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się również do czwartkowej wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, które padły podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki. – To było bardzo obiecujące – ocenił. – Bardzo bym chciał się z nim spotkać – dodał.

W wystąpieniu, do którego odniósł się Donald Trump, Władimir Putin m.in. podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za poświęcenie „tak dużej uwagi” doprowadzeniu do osiągnięcia porozumienia w Ukrainie. – Zgadzamy się z propozycją zaprzestania działań wojennych, ale powinno to doprowadzić do trwałego pokoju i usunięcia podstawowych przyczyn tego kryzysu – mówił prezydent Rosji.

Spotkanie Putina z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych

Jeszcze w czwartek w Moskwie dojść ma do spotkania Władimira Putina ze Stevem Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu. We wtorek zaś podczas rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą zorganizowanych w Arabii Saudyjskiej przedstawiciele obu krajów ustalili propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni.

