Putin przemówił po spotkaniu z Łukaszenką. Podziękował Trumpowi

Władimir Putin zabrał głos podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką. Poza tematami dotyczącymi relacji rosyjsko-białoruskich, prezydent Rosji pytany był o kwestię rozmów ze Stanami Zjednoczonymi nt. potencjalnego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą.

Putin: Zgadzamy się z propozycją zaprzestania działań wojennych, ale powinno to doprowadzić do trwałego pokoju

Pierwszym, co zrobił prezydent Rosji w odpowiedzi na pytania o zawieszenie broni, było podziękowanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za poświęcenie „tak dużej uwagi” doprowadzeniu do osiągnięcia porozumienia w Ukrainie.

Chwilę później Władimir Putin stwierdził, że choć Rosja zgadza się z propozycją zawieszenia broni, to zależy jej na doprowadzeniu do „trwałego pokoju”. – Zgadzamy się z propozycją zaprzestania działań wojennych, ale powinno to doprowadzić do trwałego pokoju i usunięcia podstawowych przyczyn tego kryzysu – mówił.

Putin o niuansach i rozmowach z amerykańskimi partnerami

Wśród kwestii 30-dniowego zawieszenia broni, które wymagają wyjaśnienia, prezydent Rosji wskazał m.in. obwód kurski oraz linię frontu. – Rosyjscy wojskowi są teraz w ofensywie na wszystkich obszarach frontu i tworzą warunki, w których będą blokować lub otaczać duże formacje Ukrainy. Jak więc (Ukraińcy – red.) zamierzają wykorzystać te 30 dni? – pytał.

– Wszystkie te kwestie muszą zostać skrupulatnie przestudiowane przez obie strony – mówił Władimir Putin, dodając, że Rosja musi negocjować z ich amerykańskimi kolegami i partnerami, a on sam może odbyć rozmowę z Donaldem Trumpem. – Popieramy sam pomysł zakończenia tego konfliktu pokojowymi środkami – padło.

Zgoda Ukrainy i wysłannik Stanów Zjednoczonych

We wtorek podczas amerykańsko-ukraińskich rozmów zorganizowanych w Arabii Saudyjskiej, przedstawiciele obu krajów ustalili propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni. Dalej propozycję strona amerykańska przedstawić miała Rosji. W tym celu do Moskwy w czwartek rano przybył Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu.

