Są dopuszczeni do papieża Franciszka. Poinformowali Ojca Świętego o wielkiej tragedii

Rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni na briefingu dla dziennikarzy przekazał najnowsze informacje dotyczące rekonwalescencji, którą odbywa papież Franciszek w Domu Świętej Marty. Stan Ojca Świętego pozostaje stabilny i odnotowuje się dalszą lekką poprawę, zarówno w kwestiach oddechowych, ruchowych jak też w mowie głowy Kościoła katolickiego. Stopniowo zmniejszane są dawki tlenu, podawanego donosowo w dzień oraz w nocy.

W normie utrzymuje się także krew, o czym świadczą wyniki ostatnich badań. Papież Franciszek spędza czas na leczeniu, modlitwie, odpoczynku i niektórych zajęciach związanych z pracą. Ojciec Święty przyjmuje jedynie najbliższych współpracowników, a dykasterie przekazują mu niezbędne dokumenty. Najbliższe rozważanie przed modlitwą Anioł Pański zostanie przekazane w formie pisemnej, tak jak to miało miejsce w poprzednich tygodniach, odkąd 88-latek trafił do szpitala.

Papież Franciszek w Watykanie. Tak wygląda kolejny dzień rekonwalescencji

Głowa Kościoła katolickiego została poinformowana o trzęsieniu ziemi w Mjanmie i modliła się za ofiary. W piątek rano papież Franciszek wysłuchał długiego kazania wielkopostnego wygłoszonego przez o. Roberto Pasoliniego OFMCap, biblistę i kaznodzieję Domu Papieskiego, za pośrednictwem łącza wideo, transmitowanego przez Watykańskie Media.

Wcześniej opublikowano papieskie przesłanie do uczestników 35. edycji watykańskiego kursu nt. forum wewnętrznego, organizowanego przez Penitencjarię Apostolską. Ojciec Święty przypomniał spowiednikom, że ich posługa jest niezastąpiona i zachęcił, by zawsze była zakorzeniona w modlitwie, jako owoc osobistego doświadczenia przebaczenia. Głowa Kościoła katolickiego wspomniała, że Wielki Post to czas „nawrócenia, pokuty i przyjęcia Bożego Miłosierdzia”.

