Rosja ponosi na wojnie coraz większe straty? Rok 2025 zapowiada się rekordowo

W oparciu o dane wywiadu, brytyjski resort obrony przedstawił dane na temat rosyjskich strat w Ukrainie. Dowiadujemy się, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku armia Putina straciła łącznie 160 tys. osób. Mowa zarówno o zabitych, jak i rannych żołnierzach, którzy nie są zdolni do dalszej walki.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie tracą żołnierzy w rekordowym tempie

„Jeśli takie tempo będzie kontynuowane do końca 2025 roku, będzie to najdroższy rok wojny dla Rosji pod względem strat w personelu” – podkreślali Brytyjczycy. Co istotne, rosnące straty nie pozwalają Moskwie na znaczące zdobycze terytorialne.

W kwietniu tego roku Rosjanie tracili średnio 1200 żołnierzy dziennie. W marcu było to aż 1300 osób na dobę. Dane w tej kwestii przedstawiał Sztab Generalny Ukrainy, ale nie są one odległe od szacunków Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Jego analitycy szacują, że Rosja od początku wojny straciła 800 tys. żołnierzy.

Dowódca wojsk amerykańskich w Europie Christopher Cavoli na początku kwietnia oceniał siły rosyjskie w Ukrainie na minimum 600 tys. żołnierzy. Dodawał, że Rosjanie rekrutują do walki około 30 tys. osób miesięcznie.

Rosyjski atak na Kijów

Ostatnia noc w Kijowie upłynęła pod znakiem alarmów lotniczych. Siły rosyjskie zaatakowały miasto przy użyciu dronów. Szef kijowskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował o zestrzeleniu urządzeń przez obronę przeciwlotniczą. Fragmenty spadających maszyn wywoływały jednak pożary budynków mieszkalnych i samochodów.

W wyniku ataku rannych zostało 11 mieszkańców miasta. W tej liczbie znalazła się dwójka dzieci. Ich stan nie został ujawniony. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko poprzez media społecznościowe apelował do mieszkańców, aby do odwołania alarmu pozostawali w schronach. „Ukraińska Prawda” donosiła też o nocnym ataku dronów w obwodzie charkowskim.

Czytaj też:

Ekspert: To groźne zwłaszcza, gdy za naszą granicą trwa wojnaCzytaj też:

Tania wojna, dobra wojna. Tak tną koszty globalnych zmagań z Rosją i Chinami