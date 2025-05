Meghan Markle miała konflikt z królową Elżbietą II? Na jaw wyciekły nieznane fakty

Katie Nicholl w swojej książce „The New Royals” twierdzi, że do sporu między Meghan Markle i królową Elżbietą II doszło jeszcze przed zaślubinami. Gdy księżna Sussex przygotowała się ślubu z księciem Harrym, podczas degustacji potraw doszło do incydentu z udziałem księżnej i jednego z pracowników.

Meghan była w zamku, aby spróbować niektórych dań i powiedziała jednemu z dostawców, że czuje smak jajka (…) Bardzo się zdenerwowała, mówiąc, że danie miało być wegańskie i makrobiotyczne – czytamy.

Zachowanie Meghan Markle przykuło uwagę królowej, która skarciła ją, że jako przyszła księżna nie powinna w ten sposób wyrażać się do personelu, a sprawa powinna zostać załatwiona przez osobę planującą całą ceremonią.

Meghan Markle odrzuciła rady królowej? Wyciekła niewygodna prawda

Okazuje się, że incydent podczas przygotowań do ślubu nie był jedynym przejawem konfliktu między księżną Sussex a królową Elżbietą II. Meghan Markle miała odrzucić również radę królowej o zwrócenie się o poradę do Sophie, obecnie księżnej Edynburga, zaraz po dołączeniu do rodziny królewskiej. Elżbieta II uważała, że jej synowa mogłaby pełnić doradczynię dla Meghan, na co jednak nie zgodziła się księżna.

Kiedy królowa, która poprosiła swoją ówczesną asystentkę, Samanthę Cohen, aby pracowała z Meghan przez okres adaptacyjny, serdecznie zasugerowała, aby zwróciła się o wsparcie i radę do Sophie, hrabiny Wessex. Meghan odrzuciła ten pomysł, mówiąc: „Mam Harry'ego” – napisał królewski komentator Robert Jobson w książce „Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed”.

Meghan Markle z uśmiechem wspomina przeszłość

Po latach Meghan Markle z uśmiechem wspomina swoje „siedem lat małżeństwa” oraz „całe życie pełne historii”. Świętując siódmą rocznicę ślubu z księciem Harrym, dziękowała wszystkim, którzy wspierali i dalej wspierają ich ich przez całą ich historię miłosną.

Dziękujemy wszystkim (czy to u naszego boku, czy z daleka), którzy kochaliście i wspieraliście nas przez całą naszą historię miłosną – doceniamy was. Szczęśliwej rocznicy! – czytamy w poście na Instagramie.

