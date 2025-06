Psy wyczuwają emocje człowieka. Najnowsze badanie

W Scientific Reports opublikowano badanie, w którym naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego w Anglii badali zachowanie psów w powiązaniu z zapachem zestresowanego człowieka.

W eksperymencie udział wzięło 18 psów różnych ras, ich właściciele oraz 11 obcych ochotników. Osoby nieznane psom poddano testowi stresu obejmującemu m.in. publiczne wystąpienia. Naukowcy pobierali próbki potu zestresowanego człowieka za pomocą kawałka materiału. Ludzcy uczestnicy doświadczenia wzięli następnie udział w relaksacyjnych ćwiczeniach, podczas których również pobrano próbki.

Uniwersytet Bristolski. Badanie zachowania psów w pobliżu zestresowanych ludzi

Uczestniczące w badaniu psy najpierw szkolone z dwoma miskami. Czworonogi uczone były, że znajdująca się w jednym miejscu miska zawierała smakołyk, a będąca w innym miejscu – nie. Puste miski były czasem umieszczane w jednym z trzech „niejednoznacznych” miejsc. Następnie psy podzielono na trzy grupy i podawano im do powąchania materiał z próbkami potu od ochotników. Eksperyment wykazał, że psy po zapoznaniu się z próbką od zestresowanego człowieka były mniej skłonne do podejścia do miski znajdującej się w „niejednoznacznym” miejscu.

Psy pesymistycznie nastawione w pobliżu zdenerwowanych osób. „Ludzie i psy są zwierzętami społecznymi

Zdaniem prowadzącej badanie Zoe Parr-Cortes, doktorantki w Bristol Veterinary School na Uniwersytecie Bristolskim, psy znajdujące się w pobliżu zestresowanych osób są bardziej pesymistyczne nastawiono do niepewnych sytuacji. Bliskość osób zrelaksowanych nie ma takiego efektu.

– Przez tysiące lat psy uczyły się żyć z nami, a duża część ich ewolucji przebiegała obok nas. Zarówno ludzie, jak i psy są zwierzętami społecznymi, a między nami zachodzi zaraźliwość emocjonalna. Możliwość wyczucia stresu u innego członka stada była prawdopodobnie korzystna, ponieważ ostrzegała je o zagrożeniu, które inny członek grupy już wykrył – powiedziała dla Live Science.

