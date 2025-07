Ostra reakcja von der Leyen na decyzję Trumpa. „Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki”

Kopie listów w sprawie nowych taryf celnych Donald Trump zamieścił na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Prezydent USA poinformował, że od 1 sierpnia nałoży 30-procentowe cła na towary importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Meksyku. Wcześniej podobne listy wystosował między innymi do władz Brazylii, Filipin, Brunei, Mołdawii, Algierii, Iraku i Libii, a także Korei Południowej i Japonii. Na import produktów z tych dwóch ostatnich krajów cło ma wynosić 25 procent.

Donald Trump zagroził również, że jeżeli Unia Europejska albo Meksyk nałożą cła odwetowe, to USA „odpowiedzą kolejnymi 30 procentami”, a wcześniej groził nawet 50-procentowym cłem. Obecnie unijne produkty wysyłane do Stanów Zjednoczonych obłożone są bazową stawką celną, która wynosi 10 procent.

Portal Politico decyzję amerykańskiego prezydenta nazywa „pełnoskalową wojną handlową” wypowiedzianą Unii Europejskiej. Informuje też, że Unia Europejska zwołała w nadzwyczajnym trybie rozmowy dotyczące decyzji Trumpa, a pracownicy Komisji Europejskiej mają w nagłym trybie stawić się w pracy.

Ostra reakcja szefowej KE na decyzję Trumpa

Zapowiedź prezydenta USA skomentowała już szefowa KE Ursula von der Leyen. - Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, by chronić interesy UE, włączając w to zastosowanie proporcjonalnych działań odwetowych, jeśli będzie to konieczne - oświadczyła. I dodała, że nałożenie 30-procentowych ceł "spowodowałby zakłócenie kluczowych, transatlantyckich łańcuchów dostaw, ze szkodą dla biznesów, konsumentów i pacjentów po obu stronach Atlantyku". "Unia Europejska nieustannie priorytetyzowała rozwiązanie negocjacyjne z USA, co pokazuje nasze zobowiązanie do dialogu, stabilności i konstruktywnego partnerstwa" - zaznaczyła.

