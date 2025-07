Zamieszanie ws. postawy PiS w PE. „Wizerunkowo trudne do obrony”

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej, na której czele stoi Ursula von der Leyen. Wniosek w tej sprawie złożył prawicowy rumuński europoseł Gheorghe Piperea z partii AUR należącej do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Do EKR należy też PiS.

Według Interii wniosek o wotum nieufności wzbudził duże emocje. Wszystko przez to, że zbieranie podpisów nie było wcześniej skonsultowane ze wszystkimi delegacjami wchodzącymi w skład Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisało się wielu skrajnych polityków PE, w tym przedstawiciele Patriotów dla Europy, Europy Suwerennych Narodów, czy Konfederacji.

Awantura we frakcji, do której należy PiS. „Bracia Włosi i Georgia Meloni oburzeni”

Łącznie zebrano 79 podpisów, w tym 27 z samej EKR, która liczy 79 członków. Z liczącej 18 członków frakcji Prawa i Sprawiedliwości wyłamali się Adam Bielan, Joachim Brudziński i Beata Szydło. Oburzeni mieli poczuć się Bracia Włosi i Georgia Meloni, którzy uznali, że wniosek złożono za ich plecami. Powodem są negocjacje Włochów z KE ws. przyszłej perspektywy budżetowej.

Niektóre partie wchodzące w skład Europejskich Konserwatystów i Reformatorów nie chcą być oskarżane o działanie ręka w rękę z radykałami. – Wiem, że niemiecka AfD i rumuński AUR to marionetki Putina. Ale dlaczego teraz PiS dołącza do tego prorosyjskiego sojuszu? Sam się zastanawiam, jak do tego doszło – mówił podczas wtorkowej debaty lider Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber.

Wniosek o wotum nieufności wobec PE i Ursuli von der Leyen. Co zrobi PiS?

– Zaraz pojawią się interpretację, że PiS jest podzielony w ocenie von der Leyen i Komisji Europejskiej, że z jednej strony krytykuje, ale nie chce ich odwołania. Wizerunkowo trudne do obrony, bo zbyt zawiłe, by to dobrze wytłumaczyć na rynku krajowym. Zupełnie niepotrzebne komplikowanie prostych spraw na własne życzenie – skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Mimo okoliczności PiS ma głosować za wnioskiem o wotum nieufności.

