Tak Bruksela zareagowała na wygraną Nawrockiego. Jedna rzecz zwraca uwagę

Na początku sierpnia dojdzie do oficjalnego zaprzysiężenia nowej głowy państwa. Były szef Instytutu Pamięci Narodowej odniósł sukces w wyborach prezydenckich 2025 – pokonał Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej, o blisko 400 tysięcy głosów. To historycznie najmniejsza przewaga, ale zdecydowanie wystarczająca.

Nawrocki ma umiarkowanie eurosceptyczne poglądy – chociaż nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej, to jednak jest przeciwny pogłębianiu relacji i optuje za ograniczeniem wpływu prawa unijnego na prawo polskie. Sprzeciwia się wielu postulatom UE, w tym między innymi tak zwanemu „zielonemu ładowi” (chodzi o wdrożenie przez państwa członkowskie środków, które do 2050 roku doprowadziłyby do neutralności klimatycznej).

Nie dziwi więc niepokój, jaki odczuwa część europosłów w związku ze zwycięstwem Nawrockiego i jego rychłą prezydenturą (gdy tylko fotel ustąpi mu Andrzej Duda). O tym, jakie nastroje panują „za kulisami”, mówią zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i związani z opozycją.

Oficjalnie Nawrocki ma akceptację. A nieoficjalnie? „Duży niepokój”

Arkadiusz Mularczyk wskazuje, że „na poziomie oficjalnym jest akceptacja”. – Natomiast na poziomie nieformalnym odczuwalny jest duży niepokój, bo establishment niemiecki widzi, że Donald Trump ma sojusznika w Polsce, a pozycja [Donalda] Tuska w naszym kraju osłabła – mówi europoseł PiS-u, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Europarlamentarzyści widzą problem w obszarze integracji europejskiej. – Dla wspólnoty to niestety sygnał postępującego prawicowego populizmu, który niszczy integrację państw unii – uważa Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego z Nowej Lewicy.

Ze zwycięstwa Nawrockiego cieszą się jednak członkowie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. – Spływają gratulacje i jest nadzieja, że wiatr zmian postępuje. Takie są oczekiwania partii – komentuje Mularczyk.

Szefowa KE pogratulowała prezydentowi elektowi

O tym, jak oficjalnie przyjęto wynik wyborów, świadczy natomiast wpis (na platformie X) przewodniczącej Komisji Europejskiej. „Gratulacje dla Karola Nawrockiego. Jestem przekonana, że UE będzie kontynuowała bardzo dobrą współpracę z Polską. Wszyscy razem jesteśmy silniejsi w naszej wspólnocie pokoju, demokracji i wartości. Pracujmy więc na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu naszego wspólnego domu” – wskazała Ursula von der Leyen.

