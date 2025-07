„Wielka obława” w Niemczech. „Islamistyczna myśl pożera”

Służby rozbiły grupę terrorystyczną, szerzącą islamistyczną propagandę. W akcji brało udział ok. 320 przedstawicieli służb (wezwano m.in. Dowództwo Operacji Specjalnych) czy mundurowych z Państwowego Urzędu Policji Kryminalnej.

Czynności prowadzili m.in. w ośrodku dla uchodźców w berlińskiej dzielnicy Alt-Hohenschönhausen. Budynek został przeszukany. Był jednym z wielu miejsc, gdzie w poniedziałek nad ranem zawitała policja.

Seria zatrzymań w Berlinie. „Akcja Nashid”

Mundurowi dokonali licznych zatrzymań osób w wieku 22-36 lat. Zabezpieczyli też wiele materiałów dowodowych, w tym smartfony czy dyski twarde (lub innego rodzaju nośniki danych).

O szczegółach sprawy napisał dziennik „Berliner Morgenpost”. Zanim dokonano aresztowań, prowadzono przygotowania – m.in. analizowano aktywność członków grupy terrorystycznej w mediach społecznościowych czy ustalano ich potencjalne miejsca pobytu. To wszystko w ramach operacji, której nadano kryptonim „Akcją Nashid”. Ostatnie słowo (pisane też jako nasheed) odwołuje się do islamskich pieśni religijnych (wychwalających Boga czy proroka Mahometa). Ekstremiści wykorzystują je, by rozpalać w młodych mężczyznach radykalizm i zachęcać do zaangażowania się w działania islamskich organizacji.

Wielka operacja policji w Niemczech. „Islamistyczna myśl pożera”

Osoby, które zatrzymano, pieśni te udostępniały w social mediach. Jedna z nich do posta dokleiła nawet zdjęcie broni. Rzecznik prasowy związku zawodowego policji w Berlinie – Benjamin Jendro – zabrał głos ws. poniedziałkowej operacji.

„Dzisiejsze działania to ważny znak zdecydowanych władz bezpieczeństwa przeciwko wszelkim formom ekstremistycznych ideologii. (...) Islamistyczna myśl pożera od lat nasze społeczeństwo – jak nowotwór. Znajduje, poprzez ukierunkowaną propagandę w mediach społecznościowych, szczególnie u (...) młodzieży i młodych dorosłych, podatny grunt. Obserwujemy od dłuższego czasu, że coraz częściej również nastolatki snują różne plany. Tym ważniejsze jest intensyfikowanie międzyresortowej współpracy, udostępnienie możliwości wykorzystania AI [sztucznej inteligencji – red.] w pracy policji i strukturalne rozbudowanie dziedziny OSINT [Open Source Intelligence – Biały Wywiad]” – wskazał, cytowany przez Gdp Berlin (Gewerkschaft der Polizei,).

