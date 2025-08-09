„Agresywna reklama rządu Izraela” na polskim YouTube. MSZ: Uderza w wartości drogie dla Polaków

Dyrektor Departamentu Komunikacji Strategicznej i Przeciwdziałania Dezinformacji Międzynarodowej polskiej dyplomacji rozmawiał z ambasadorem Izraela w Polsce. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, poruszono „problem agresywnej reklamy rządu Izraela o sytuacji w strefie Gazy”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że „koordynuje reakcję na tę reklamę z innymi krajami europejskimi, w których jest ona promowana”.

„Tego rodzaju kampania uderza w wartości drogie dla społeczeństwa polskiego” – podsumowało MSZ. Chodzi o krótkie, maksymalnie 30-sekundowe filmy, które pojawiają się m.in. na platformie YouTube. „Izrael dopuścił setki ciężarówek, które wjechały do Gazy, a ONZ odmawia rozdzielenia pomocy. Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich rosną góry niewykorzystanych towarów. To jest celowy sabotaż ONZ. ONZ – rozdziel tę pomoc, teraz” – brzmi przekaz jednej z nich.

Spoty Izraela na polskim YouTube o Stefie Gazy. Czego dotyczą?

„Fake newsy znów się rozprzestrzeniają. To nie jest skutek głodu, to mukowiscydoza. Choroba genetyczna. Izrael ułatwił transport tego chłopca do Włoch 12 czerwca. Jego zdjęcie i kilka innych podobnych są nadal wykorzystywane do szerzenia kłamstw. To nie jest dziennikarstwo. To współczesna wersja oskarżenia Izraela o mord rytualny i powtarzanie propagandy Hamasu” – podkreślono w kolejnym filmie.

„Prawie dwa miliardy kilogramów pomocy humanitarnej dostarczone do Gazy w prawie 100 tysiącach ciężarówek. Pomoc przekazywana była od początku w ramach szeroko zakrojonej operacji dla mieszkańców Gazy. W dzień i w nocy Izrael dostarcza żywność, leki i wiele innych rzeczy bez żadnych ograniczeń. Od pokarmu dla niemowląt po antybiotyki. Jest to jedna z największych akcji humanitarnych we współczesnym świecie” – słychać w innym materiale.

„Najważniejsze tytuły medialne rozpowszechniły kłamstwo. BBC, CNN, Daily Express, ‘The New York Times’ posłużyli się zdjęciem ciężko chorego dziecka, żeby rozpowiadać fake news. To dziecko cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która dotyka mięśni chłopca. ‘The New York Times’ przyznał się do błędu i po cichu dodał komentarz od redakcji. To nie jest dziennikarstwo, to nieodpowiedzialne powielanie kłamstwa, które rozpala gniew i popycha do nienawiści” – brzmi następne wideo.

MSZ o pomocy humanitarnej 2025 dla państw Bliskiego Wschodu

Polskie MSZ w poniedziałkowym komunikacie o pomocy humanitarnej 2025 dla państw Bliskiego Wschodu zaznaczyło, że nasz kraj „uznaje prawo Izraela do obrony oraz rozwoju w bezpiecznym otoczeniu w międzynarodowo uznanych granicach, ale nie akceptuje jednak liczby ofiar w Strefie Gazy zabitych przez siły izraelskie w deklarowanym przez nie dążeniu do wyeliminowania zdolności bojowych i organizacyjnych Hamasu”.

„Przekaz Polski jest jasny: nie ma i nigdy nie będzie zgody Polski na wykorzystywanie ograniczania w dostępie do pomocy humanitarnej osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym w osiągnięciu celów militarnych lub politycznych; na wykorzystywanie głodu jako broni przeciwko ludności cywilnej; na plany tworzenia obozów koncentracyjnych w celu rozwiązania konfliktu” – dodano w dalszej części oświadczenia.

