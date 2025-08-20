Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Dostał też nietypowy prezent

W środę 20 sierpnia papież Leon XIV podczas audiencji zwrócił się do Polaków. – Proszę was, aby wśród waszych intencji, znalazły się błagania o dar pokoju – nieuzbrojonego i rozbrajającego – dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu – powiedział Ojciec Święty, którego słowa cytuje Vatican News.

Następca papieża Franciszka pozdrowił Polaków, którzy przebywają obecnie w Rzymie, a także pielgrzymów, którzy zmierzają do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Wszystkim udzielił Bożego błogosławieństwa.

Papież zaapelował do wiernych. Wyznaczył szczególny dzień

Już w najbliższy piątek – 22 sierpnia – obchodzone będzie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Papież zaapelował, aby w tym dniu podjąć post i modlitwę w intencji pokoju, aby Bóg „otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych”. – Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju – dodał Leon XIV.

Podczas katechezy papież mówił o znaczeniu przebaczenia i podkreślił, że przebaczenie jest silniejsze niż zdrada. – Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości – podkreślił.

Papież Leon XIV dostał zaskakujący prezent. Od razu go wypróbował

Ojciec Święty dostał dzisiaj także nietypowy prezent – rakietkę do ping-ponga. Papież Leon XIV nie czekał długo i postanowił wypróbować otrzymany sprzęt, co ucieszyło zgromadzone w jego otoczeniu osoby.

Jak podaje ANSA, pomysłodawcą inicjatywy była firma Killerspin. Jej celem jest to, aby „doświadczenie gry ponownie stało się źródłem radości, którym można dzielić się z innymi w erze smarfonów”.

