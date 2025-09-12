Minister stworzony przez AI. Europejskie państwo jest pierwsze na świecie

Albania została pionierem w dziedzinie angażowania sztucznej inteligencji w prace administracji publicznej. Wirtualny asystent o imieniu Diella, stworzony przez sztuczną inteligencję, został powołany na stanowisko ministra. Do jego kompetencji należeć ma nadzorowanie zamówień publicznych. Premier Albanii Edi Rama uważa, że zaangażowanie AI zagwarantuje transparentność procesów oraz wyeliminuje korupcję z procesów przetargowych.

Diella znaczy „słońce”. Czy wirtualny minister rzuci nowe światło na procesy przetargowe Albanii?

Diella w języku albańskim oznacza „słońce”. O jej powołaniu na stanowiska ministra w Tiranie poinformował premier Albanii Edi Rama podczas zgromadzenia Partii Socjalistycznej. Transparentność w zamówieniach publicznych oraz odporność na korupcję zapewnić ma zapadanie decyzji przetargowych poza ministerstwami.

– To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli – powiedział Rama. Kompetencje Dielli przekazywane będą stopniowo. Stanowisko ministra to w pewnym sensie awans dla wirtualnej asystentki. Dotychczas „pracowała” na platformie e-Albania, która umożliwia cyfrowy dostęp do większości albańskich usług publicznych. Diella w systemie występuje w postaci awatara – młodej kobiety noszącej tradycyjny albański strój ludowy.

Korupcja problemem w Albanii. Premier chce walką z nią przyspieszyć akcesję do Unii Europejskiej

Edi Rama w swoim wystąpieniu podkreślił istotność walki z korupcją i transparentność procesów wydawania środków publicznych. Korupcja to jedno z wyzwań Albanii planującej dołączyć do Unii Europejskiej w 2030 roku. Na problem łapówkarstwa uwagę zwracały raporty przygotowywane przez unijne organy. Premier Albanii ma nadzieję, że Diella pomoże w walce z korupcją i w przełamaniu „strachu przed uprzedzeniami i bezwładnością administracji”. Edi Rama jest premierem Albanii od 2013 roku. Wcześniej przez 11 lat był burmistrzem stolicy kraju, Tirany, gdzie podejmował działania na rzecz zmiany wizerunku i zabudowy miasta, za co został wyróżniony tytułem „World Mayor 2004”.

