Wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii rozpoczęta skandalem. Aresztowano 4 osoby

Jak donosi Agencja Reutera, brytyjska policja zatrzymała łącznie cztery osoby za wyświetlenie na ścianie Zamku Windsor nagrania z Donaldem Trumpem i Jeffreyem Epsteinem. To właśnie w tym budynku gości prezydent USA podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii. Trump, który obiecywał ujawnienie pełnych akt sprawy Epsteina tuż po objęciu urzędu prezydenta, wciąż nie spełnił swojej zapowiedzi.

Trump w Wielkiej Brytanii. Aresztowano aktywistów

Policja w oświadczeniu tłumaczyła, że aktywistów zatrzymano w związku z podejrzeniem złośliwej komunikacji (malicious communications) oraz projekcji bez zgody (unauthorised projection) na zamku Windsor. Oprócz wizerunków Trumpa i Epsteina, na ścianie zamku wyświetlono też fragment listu, który przed 20 laty biznesmen wysłał do twórcy pedofilskiej siatki z okazji jego urodzin. Pokazano też wizerunki ofiar i wycinki z policyjnego śledztwa.

Wielka Brytania. Trump witany z honorami

Zupełnie inaczej Trumpa powitały brytyjskie władze. Prezydent USA przyjęty został z wszelkimi honorami. Już we wtorek na lotnisku witała go szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. W środę Trump z żoną Melanią podejmowani byli na zamku Windsor przez króla Karola III i królową Kamilę. Stawili się także książę Wiliam i księżna Kate.

Dla Trumpa zorganizowano pokazy lotnicze z udziałem Royal Air Force i paradę królewskich powozów z udziałem trzech orkiestr wojskowych. Zaprezentowano też kolekcję królewskich zbiorów na zamku oraz poprowadzono amerykańskich gości do kaplicy św. Jerzego, na grób królowej Elżbiety II. Na wieczór w sali św. Jerzego zaplanowano wystawny bankiet na cześć amerykańskiego prezydenta.

