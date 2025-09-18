Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor. Księżna Kate skradła show

Donald i Melania Trumpowie przebywają z wizytą w Wielkiej Brytanii. Z tej okazji na zamku Windsor zorganizowano wystawny bankiet z udziałem blisko 160 gości. Gospodarzami byli król Karol III z królową Kamilą oraz książę William i księżna Kate.

Pałac Kensington opublikował zdjęcie pary książęcej, na którym widać olśniewającą stylizację księżnej Walii. Kate wybrała sukienkę haute couture brytyjskiej projektantki Phillipy Lepley, do której dołączyła długi, ręcznie haftowany złoty płaszcz wieczorowy z koronki Chantilly.

twitter

Tydzień przygotowań. Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor

Zaproszenie otrzymali m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz stanu USA Marco Rubio,

sekretarz skarbu Scott Bessent i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Przy stole zasiedli także przedstawiciele świata biznesu m.in. magnat medialny Rupert Murdoch, dyrektor Apple Tim Cook oraz przedstawiciele Nvidii i Open AI.

Organizacja bankietu nie była łatwa. Niemal tydzień trwało samo złożenie stołu o długości ponad 47 metrów. Ponad 1450 sztućców oraz 139 świec układano już w poniedziałek. Pracownicy ozdobili stół znajdujący się w St George’s Hall sezonowymi kwiatami w kolorze różu i fioletu oraz ziołami z ogrodów Pałacu Buckingham, zamku Windsor oraz Ogrodu Savill w Windsor Great Park.

Goście mieli okazję spróbować wykwintnych dań. Podczas bankietu podano m.in. panna cottę z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych oraz kurczaka z Norfolk w cukinii z tymiankowym sosem. Na deser przygotowano lody waniliowe z sorbetem malinowym i gotowanymi śliwkami. Osoby, które nie jedzą mięsa, dostały filet z turbota z cukinią w sosie verde.

Karol III o relacjach z USA i Trumpem

Specjalne przemówienie wygłosił Karol III. – Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój. Nasze kraje, Wielką Brytanie i USA, łączą najbliższe w historii stosunki w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa i wywiadu – podkreślił brytyjski monarcha.

Przy okazji Karol III pochwalił Donalda Trumpa za osobiste zaangażowanie w znajdowanie rozwiązań niektórych z najtrudniejszych konfliktów na świecie.

Ian Skelly, były autor wystąpień brytyjskiego króla przekazał, że tekst mógł powstawać nawet pół roku.

twitter

Trump rozbawił Karola III

Z kolei Donald Trump podkreślił, że darzy Karola III ogromnym szacunkiem. Dodał, że spotkanie z monarchą to jeden z największych zaszczytów w jego życiu. – Jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu. Określenie szczególne stosunki nie jest wystarczające, aby opisać więź łączącą nasze narody – powiedział prezydent USA.

Prezydent USA dodał, że jest to jego druga wizyta państwowa w Wielkiej Brytanii, co czyni go pierwszym prezydentem USA, który otrzymał takie wyróżnienie. – Być może to będzie ostatni raz. Mam nadzieję, że tak – powiedział polityk, czym wyraźnie rozbawił Karola III.

twitterCzytaj też:

Trump powiedział to do księżnej Kate. Wszystko wyłapały kameryCzytaj też:

Wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii rozpoczęta skandalem. Aresztowano 4 osoby