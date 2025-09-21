Król Karol III usłyszał taki komplement od 116-latki. Aż się zarumienił

Król Karol III krótko po tym, gdy pożegnał prezydenta Donalda Trumpa, który wraz z żoną złożył oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii, spotkał się w domu opieki w hrabstwie Surrey z najstarszą osobą na świecie – 116-letnią Ethel Caterham. Kobieta zyskała wspomniane miano po śmierci brazylijskiej zakonnicy – siostry Inah Canabarro Lucas, która zmarła w wieku 116 lat.

116-latka sprawiła komplement królowi Karolowi III. Zaczął się głośno śmiać

Ethel Caterham urodziła się w 1909 roku, pięć lat przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Miała dwie córki, które już nie żyją. Do 97. roku życia jeździła samochodem, a po przekroczeniu 100 lat jej hobby stała się gra w brydża. W wieku 110 lat przeszła COVID-19. Mimo sędziwego wieku Ethel Caterham wciąż wyróżnia się poczuciem humoru, czemu dała wyraz podczas spotkania z Karolem III.

116-letnia kobieta powiedziała następcy Elżbiety II, że pamięta jego inwestyturę na księcia Walii. – Wszystkie dziewczyny były w tobie zakochane i chciały za ciebie wyjść – powiedziała w żartobliwym tonie. Jak opisuje Daily Mail, ta uwaga wywołała serdeczny śmiech króla Karola III. Wtedy w rozmowę włączyła się jedna z wnuczek starszej kobiety. – Mówiłaś to niedawno, prawda? Powiedziałaś: „Książę Karol był taki przystojny. Wszystkie dziewczyny były w nim zakochane”. Prawdziwy książę, a teraz król – powiedziała.

Na stole między fotelami, na których siedzieli 116-latka i Karol III, leżał plik dokumentów. Były to kartki, które starsza kobieta w ostatnich latach otrzymywała od rodziny królewskiej, w tym od królowej Elżbiety II. Na stole znajdował się też oprawiony w ramkę list od króla z gratulacjami z powodu 116. urodzin, a także zdjęcie matki brytyjskiego monarchy.

Czytaj też:

Trump powiedział to do księżnej Kate. Wszystko wyłapały kameryCzytaj też:

Książę Harry przyłapany przy food trucku w Polsce. Co zamówił?