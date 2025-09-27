Rośnie aktywność superwulkanu. Naukowcy uspokajają

Erupcja superwulkanu może być nawet tysiące razy silniejsza niż wybuch zwykłego wulkanu. Magma jest wyrzucana z ogromną siła ze znajdującej się kilka kilometrów pod powierzchnią ziemi komory o pojemności kilkunastu tysięcy kilometrów sześciennych. W skali zwanej Indeksem Eksplozywności Wulkanicznej erupcje superwulkanów mają najwyższe stopnie 7 i 8.

Superwulkany na świecie. Czy jeden z nich przyspieszył wyginięcie neandertalczyków?

Naukowcy szacują, że superwulkany na ziemi wybuchają co 50-100 tys. lat. Do ostatniej erupcji miało dojść około 26,5 tysiąca lat temu na terenie obecnej Nowej Zelandii.

Do najpotężniejszych superwulkanów badacze zaliczają Toba (Indonezja), Yellowstone (USA) oraz Campi Flegrei (Włochy). Ten ostatni wykazuje w ostatnim czasie oznaki aktywności.

Pola Flegrejskie to inna nazwa tego europejskiego superwulkanu. Kaldera (zagłębienie w szczytowej części wulkanu, powstałe wskutek eksplozji) ma średnicę 13 km. Obejmuje m.in. fragment Zatoki Neapolitańskiej. W jej centrum znajduje się miasto Pozzuoli (80 tys. mieszkańców). Łączną liczbę mieszkańców kaldery szacuje się na 360 tys. osób.

Szacuje się, że do ostatniego wielkiego wybuchu Campi Flegrei doszło około 40 tys. lat temu. Ziemia została zalana około 200 km sześciennymi magmy, a w powietrze wyrzucone zostało około 300 km sześciennych skał oraz popiołu. Szacuje się, że po wybuchu tego superwulkanu temperatura na ziemi spadł o 1-2 stopnie Celsjusza. Zdaniem badaczy mogło to wpłynąć na przyspieszenie wyginięcia neandertalczyków i umożliwić ekspansję homo sapiens.

Campi Flegrei coraz bardziej aktywny. 150 trzęsień ziemi w kilka godzin

W czasopiśmie „Science” opublikowano artykuł dotyczący aktywności sejsmicznej w ostatnich latach – od stycznia 2022 roku do marca 2025. Autorzy artykułu (Xing Tan, Anna Tramelli, Sergio Gammaldi, Gregory C. Beroza, William L. Ellsworth, Warner Marzocchi) do swoich badań wykorzystali sztuczną inteligencję.

Jednego dnia, 20 maja 2024 roku, w ciągu kilku godzin zanotowano 150 trzęsień ziemi w rejonie Campi Flegrei. Najsilniejsze miało magnitudę 4,4. Z opublikowanego tekstu wynika, że aktywność sejsmiczna wzrosła z około 12 tys. do ponad 54 tys. Badacze nie zaobserwowali jednak migracji magmy ku powierzchni. Nie stwierdzili również aktywności sejsmicznej głębiej niż 3,7 km. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców okolicznego regionu.

