Miliony pielgrzymów w Watykanie. Zasługa Leona XIV

Dziennik „La Repubblica” opublikował raport dotyczący wizyt pielgrzymów i turystów w Stolicy Apostolskiej.

Rekord w Watykanie. Ponad 30 mln pielgrzymów

Ostatnie miesiące były rekordowe. Watykan zakładał, że do 6 stycznia 2026 r., w całym Roku Świętym, Stolicę Apostolską odwiedzi 30 milionów pielgrzymów. Wynik ten udało się jednak osiągnąć już w połowie października – dwa i pół miesiąca wcześniej.

Włoski dziennik wskazuje na kilka przyczyn większej niż zakładana liczby odwiedzających. Jedną z nich są obchody Roku Jubileuszowego 2025, w ramach których w Watykanie odbywało się sporo przyciągających pielgrzymów wydarzeń.

Śmierć Franciszka i inauguracja pontyfikatu Leona XIV

Kolejne wydarzenia przyciągające pielgrzymów to śmierć Franciszka i jego uroczystości pogrzebowe, konklawe oraz inauguracja pontyfikatu Leona XIV – pierwszego amerykańskiego papieża. Uroczystości z udziałem Leona XIV przyciągają turystów z USA oraz z Peru, gdzie przez wiele lat pełnił posługę.

Liczba pielgrzymów i turystów zdecydowanie przekroczy szacowaną liczbę 30 mln. Wciąż trwają uroczystości związane z Rokiem Jubileuszowym. Na niedzielę zaplanowane kanonizację siedmiorga osób pochodzących m.in. z Włoch, Wenezueli czy Papui-Nowej Gwinei. Mszę poprowadzi Leon XIV. Udział w niej wezmą kolejne tysiące wiernych.

Za dwa miesiące w Watykanie odbędą się uroczystości związane z Bożym Narodzeniem. Będą to pierwsze święta Ojca Świętego Leona XIV. Stolica Apostolska spodziewa się napływu pielgrzymów z całego świata.

Kardynał Robert Francis Prevost to pierwszy papież z Ameryki Północnej. Przez ponad 10 lat był misjonarzem w Peru – posiada również peruwiańskie obywatelstwo. Przyjął imię Leon XIV. Od początku pontyfikatu wypowiadał się na temat wojny na Bliskim Wschodzie oraz w Ukrainie. Ojciec Święty opowiadał się również przeciwko globalizacji oraz mówił o zjednoczeniu kościoła i pokoju na świecie.

Czytaj też:

Tajemnica Całunu Turyńskiego rozwiązana. Naukowiec znalazł „ukrytą twarz”Czytaj też:

Papież Leon XIV mówił o migrantach. „Godność ludzka zawsze na pierwszym miejscu”