Papież Leon XIV mówił o migrantach. „Godność ludzka zawsze na pierwszym miejscu”

Papież Leon XIV po raz kolejny odniósł się do spraw migrantów i sytuacji na świecie, apelując o solidarność, modlitwę i pokój. Podczas niedzielnego orędzia w Watykanie wezwał katolików, by przyjęli imigrantów „nie z chłodem obojętności ani piętnem dyskryminacji”, lecz „z otwartymi sercami i ramionami, jako braci i siostry”.

W ocenie papieża, obecność migrantów w krajach Zachodu powinna być traktowana nie jako zagrożenie, lecz jako szansa na odnowę Kościoła.

Podczas mszy na placu św. Piotra papież mówił również o sytuacji w Strefie Gazy. Wyraził smutek z powodu cierpienia Palestyńczyków i wskazał na postępy w negocjacjach pokojowych.

– Proszę wszystkich rządzących, by zaangażowali się w tę drogę, by doszło do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników – apelował. Leon XIV podkreślił, że trwałe rozwiązanie konfliktu musi opierać się na sprawiedliwości i szacunku dla godności ludzkiej.

Papież krytykował Donalda Trumpa. Mówił o „nieludzkim zachowaniu”

Ojciec Święty odniósł się także do niedawnego ataku terrorystycznego w Manchesterze, gdzie przed synagogą zginęły dwie osoby. Papież wyraził zaniepokojenie narastającą falą antysemityzmu i przypomniał, że chrześcijaństwo i judaizm mają wspólne korzenie.

Leon XIV zachęcił także do modlitwy w intencji ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach, zapewniając o duchowej bliskości z narodem dotkniętym tragedią. – Pozostańmy zjednoczeni i solidarni w zaufaniu Bogu i we wstawiennictwie Jego Matki w każdym niebezpieczeństwie – powiedział.

Wcześniej w tym tygodniu mówiąc o migrantach papież skrytykował politykę migracyjną prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Leon XIV określił ją „nieludzkim zachowaniem”.

– Ktoś, kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale jest za karą śmierci, to nie wiem, czy jest naprawdę pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych – mówił.

