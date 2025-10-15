Rosyjska łódź podwodna na Morzu Bałtyckim. Szwedzi mieli ją na oku

We wtorek (14 października) rosyjska łódź podwodna wpłynęła na Morze Bałtyckie przez Wielki Belt – poinformowały szwedzki siły zbrojne.

„Jednostki marynarki wojennej i nasze myśliwce spotkały ją w cieśninie Kattegatt i śledziły ją” – podały Flygvapnet na platformie X.

Rosyjski okręt na Morzu Bałtyckim. Szwedzkie siły zbrojne ujawniły szczegóły

Szwedzkie wojsko poinformowało, że była to „rutynowa misja – przeprowadzana wspólnie z sojusznikami”. Wpis w sprawie incydentu na morzu opublikowała też Królewska Marynarka Wojenna Szwecji. „Wczoraj rosyjska łódź podwodna wpłynęła na Morze Bałtyckie przez Cieśninę Dużą. Szwedzkie myśliwce i okręty wojenne spotkały się z łodzią podwodną już w Cieśninie Kattegat i śledziły jej trasę. Jest to rutynowa operacja, która odbywa się w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami. Siły zbrojne mają dobry obraz sytuacji w naszym najbliższym sąsiedztwie” – podała Marinen.

Stacja Sveriges Television poinformowała, że jednostka wyposażona jest w silnik diesela. Korzysta też z napędu elektrycznego. W przeszłości rosyjski okręt uległ awarii w Kanale La Manche, oddzielającym Wielką Brytanię od Francji.

Podejrzane manewry gazowca z rosyjskiej floty cieni

Na początku tego roku – w styczniu – miały natomiast miejsce dziwne manewry gazowca, który płynął z Rosji do Egiptu przez Morze Północne. Statek krążył w okolicy podmorskich kabli i gazociągów. Jednostka uznawana jest uznawana jest za cześć tzw. rosyjskiej floty cieni.

Blisko 250-metrowy gazowiec krążył zygzakami po morzu od końca grudnia. Jego obecności w tamtych rejonach przyglądał się norweskie siły zbrojne. Czujność została zwiększona, ze względu na obecność rurociągów oraz połączeń energetycznych i światłowodowych.

