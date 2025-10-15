Spotkanie ministrów obrony NATO. Tematem mocniejsze odstraszanie

Brytyjski „The Telegraph” informuje o pracach w NATO nad nowymi zasadami, które mają wzmocnić obronę przestrzeni powietrznej krajów członkowskich sojuszu.

NATO pracuje nad nowymi procedurami. Mają wzmocnić obronę przestrzeni powietrznej

Eksperci NATO pracują nad uproszczeniem i ujednoliceniem przepisów dotyczących reakcji na agresję z powietrza. W tej chwili każdy kraj ma własne, wewnętrzne procedury i reguły. W niektórych państwach wymagane jest wizualne potwierdzenie zagrożenia, w innych wystarczą dane z radaru. Sojusz chciałby, aby w każdym kraju członkowskim przepisy były identyczne.

Działania NATO to odpowiedź na powtarzające się od miesięcy incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej krajów członkowskich sojuszu. Duńskie siły zbrojne przekazały, że w czerwcu NATO 29 razy podrywało myśliwce w reakcji na rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. W ostatnich tygodniach rosyjskie drony i samoloty naruszały przestrzeń powietrzną m.in. Polski i Estonii.

Spotkanie ministrów obrony krajów NATO. Tematem ujednolicenie przepisów

W środę, 15 października, ministrowie obrony sojuszu spotkają się, aby rozmawiać o ujednoliceniu przepisów. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, powiedział, że rozmowy „dodatkowo wzmocnią naszą postawę odstraszania i obrony, zwłaszcza w świetle ostatnich incydentów”.

„The Telegraph” powołał się na źródło w sojuszu, które ujawniło szczegóły proponowanych rozwiązań. Po zmianach ocenie poddawane będą „uzbrojenie i trajektoria” samolotów naruszających przestrzeń i na tej podstawie oceniane będzie zagrożenie.

Podczas ostatnich incydentów samoloty nie stanowiły zagrożenia zdaniem generała Alexusa Grynkewicha (głównodowodzący połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, amerykański wojskowy) – nie namierzały myśliwców NATO i były wyposażone jedynie w pociski powietrze-powietrze.

Amerykański generał apelował o przygotowanie „zunifikowanego, jednolitego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej” od dawna. Jego zdaniem jego powstanie pozwoli na szybszą reakcję na prowokację ze strony sił powietrznych Rosji.

Czytaj też:

Jeden gest i wojna zakończona. Sikorski: Putin tego nie wygraCzytaj też:

Ważny szczyt bez Polski. Tak PiS tłumaczy nieobecność Nawrockiego