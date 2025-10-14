Ważny szczyt bez Polski. Tak PiS tłumaczy nieobecność Nawrockiego

13 października w Szarm el-Szejk w Egipcie zorganizowano specjalny szczyt po podpisaniu porozumień pokojowych przez Izrael i Hamas. Jego celem było zakończenie wojny w Strefie Gazy, wzmocnienie wysiłków na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, a także otwarcie nowego etapu stabilizacji w tym regionie.

Ważny szczyt bez udziału Polski

Polityków oficjalnie witał prezydent USA Donald Trump. Wśród uczestników znaleźli się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i szefowa włoskiego rządu Georgia Meloni.

Region Europy Środkowo-Wschodniej był reprezentowany przez węgierskiego premiera Viktora Orbana. Do Szarm el-Szejk przybyli także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

W szczycie nie wziął udziału żaden z przedstawicieli Polski. Zdaniem części komentatorów, biorąc pod uwagę dobre relacje Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim, prezydent powinien otrzymać zaproszenie do Egiptu.

Ważny szczyt bez Polski. PiS tłumaczy nieobecność Nawrockiego

Radosław Fogiel tłumacząc w rozmowie z TOK FM nieobecność Karola Nawrockiego stwierdził, że „było to spotkanie szefów rządów a nie głów państw”.

Polityk PiS dopytywał, dlaczego do Egiptu nie poleciał Donald Tusk. – Nie przyszedłem tu z zamiarem atakowania Donalda Tuska za nieobecność, ale proszę nie próbować wkręcać Karola Nawrockiego w format, który jest ewidentnie formatem premierowskim. To są pytania do premiera i ministra spraw zagranicznych – stwierdził.

Poseł PiS zapewnił, że Karol Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem i wykorzystuje je wyłącznie do spotkań dwustronnych. – Wtedy takie spotkanie mają efekt. Po co Karol Nawrocki miałby pojawiać się ciągle przy Trumpie? Żeby sobie słit focie robić? – dopytywał parlamentarzysta.

