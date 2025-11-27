Lawina porwała narciarzy w Tyrolu. Polacy ruszyli na ratunek

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9:30 w ośrodku narciarskim Stubaier Gletscher w rejonie przełęczy Daunscharte na lodowcu Stubai w austriackim Tyrolu, na wysokości ponad 3 tys. metrów. Zwały śniegu dotarły także do dolnej części trasy, co zmusiło służby do jej zamknięcia.

Wstępne ustalenia wskazują, że lawinę wywołały osoby poruszające się poza strefą chronioną. – Lawina została wywołana przez freeriderów – powiedział w rozmowie z „Bildem” dyrektor kolei linowej Andreas Kleinlercher. Masy śniegu zasypały narciarzy i snowboardzistów, a początkowo nie było jasne, ile osób znalazło się pod śniegiem.

Łącznie w zorganizowanej natychmiast akcji ratunkowej udział brało ponad 250 ratowników, wspieranych przez psy tropiące, dwa lub trzy śmigłowce oraz około stu ochotników. Jak poinformował dziennik „Kronen Zeitung”, do poszukiwań dołączyło także 60 żołnierzy niemieckiej Bundeswehry, którzy byli w tamtym momencie na miejscu.

Ogromna lawina w Austrii. Wśród ratowników znalazł się polski GOPR

W akcji brali udział również będący w pobliżu polscy ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR. „Przebywający na szkoleniu w rejonie lodowca Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zostali zaangażowani i prowadzą działania na miejscu, wspierając służby austriackie” – przekazali w mediach społecznościowych.

Spod śniegu wydobyto osiem osób, z czego pięcioro to obywatele Niemiec, dwóch narciarzy pochodzi z Bułgarii, a jedna kobieta z Austrii. Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala, część została przetransportowana śmigłowcami. Według Associated Press liczba uratowanych mogła wynosić dziewięć.

Akcja została zakończona w godzinach popołudniowych, a służby podkreślają, że w rejonie Stubai obowiązywał podwyższony stopień zagrożenia lawinowego.

