Właściciel TVN pozwany ws. sprzedaży firmy, umowa zostanie ujawniona? Akcjonariusze otrzymali list

Paramount Skydance w poniedziałek 12 stycznia pozwał Warner Bros Discovery w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkurencyjnej umowy o wartości 82,7 mld dolarów z Netflixem. Firma kierowana przez Davida Ellisona ogłosiła też, że planuje nominować dyrektorów do zarządu Warner Bros, co jest jednym z najbardziej agresywnych kroków mających na celu przekonanie inwestorów, że jej oferta gotówkowa o wartości 108,7 mld dol. jest lepsza od umowy Netflixa.

W liście do akcjonariuszy Paramount poinformował również, że zaproponuje zmianę w statucie Warner Bros, która wymagałaby zgody akcjonariuszy na wszelkie podziały działalności telewizji kablowej giganta medialnego, co ma kluczowe znaczenie dla umowy z Netflixem – relacjonuje agencja Reutera.

Warner Bros Discovery pozwany przez Paramount. Właściciel TVN ujawni umowę z Netflixem?

Paramount argumentuje, że jego oferta gotówkowa w wysokości 30 dol. za akcję za całą firmę Warner Bros jest lepsza od oferty Netflixa, obejmującej gotówkę i akcje w wysokości 27,75 dol za akcję za studia i aktywa związane z transmisją strumieniową, i łatwiej pokona przeszkody regulacyjne. – Nie sądzę, aby pozew miał duże znaczenie. Przejście przez system sądowy zajęłoby wieki, gdyby zdecydowali się pójść tą drogą – ocenił analityk Craig Huber.

Jego zdaniem Paramount powinien podnieść ofertę, bo „pieniądze rządzą”. Warner Bros oświadczyło także, że jeśli wycofa się z umowy, będzie musiało zapłacić Netflixowi 2,8 mld dol opłaty za rozwiązanie umowy, co stanowi część dodatkowych kosztów w wysokości 4,7 mld dol. związanych z zakończeniem umowy. W zeszłym tygodniu właściciel TVN odrzucił najnowszą ofertę Paramount, zalecając akcjonariuszom głosowanie za umową z Netflix.

