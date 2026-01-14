Ziobro pod lupą niemieckiego dziennika. „Powinien już dawno przebywać w areszcie”

Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zwrócił uwagę, że „Zbigniew Ziobro jest nadal bohaterem przynajmniej na platformie X (dawny Twitter)”. Jak czytamy były minister sprawiedliwości „powinien już dawno stanąć przed sądem w Polsce i przebywać w areszcie śledczym, ale uniknął aresztowania, wyjeżdżając wraz z żoną do Węgier”. W tekście autorstwa korespondentek w Warszawie i Budapeszcie podkreślono, że „nawet niektórzy członkowie PiS uważają to zachowanie za dalekie od heroizmu”.

Wszystko przez to, że „jest ono sprzeczne z wizerunkiem partii, która chętnie prezentuje się jako bezkompromisowa i gotowa do walki”. Prawo i Sprawiedliwość ma obawiać się, że „wyborcy uznają ucieczkę Ziobro za tchórzostwo”. Były minister sprawiedliwości, według niemieckiego dziennika „staje się kolejnym problemem dla PiS”. Innym są spadające sondaże i utrata poparcia na rzecz Konfederacji, czy Konfederacji Korony Polskiej.

Zbigniew Ziobro z azylem w Węgrzech. Niemiecki dziennik: „Obecnie jest skończony”

Do tego „Sueddeutsche Zeitung” wymienia spory dotyczące kierunku i kierownictwa partii. Chodzi o dyskusję, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego i czy bez niego Prawo i Sprawiedliwość się nie rozpadnie. Ziobro ma być uważany za „skończonego”. Viktoria Grossmann i Verena Mayer zwróciły uwagę, że powiązania PiS z Fideszem Viktora Orbana „są nadal dobre, pomimo różnic w stanowisku wobec Rosji”.

Polskę i Węgry nadal ma łączyć fakt, że TSUE uznaje je za kraje będące częściowo poza prawem. Rząd Donalda Tuska chciałby to zmienić, reformując wymiar sprawiedliwości, ale nie może tego zrobić bez współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Warszawę i Budapeszt ma też łączyć niechęć do Mercosuru, Zielonego Ładu, czy paktu migracyjnego. Orban rozpoczynając kampanię wyborczą, wyemitował pozdrowienia od Mateusza Morawieckiego, licząc na każde wsparcie.

Czytaj też:

Zaskakujące obrazki w TVN24. Ziobro naprawdę to zrobiłCzytaj też:

Sąsiedzi szczerze o Ziobrze. Mówią o „nieprzyjemnościach”