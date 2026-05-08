Ta ryba nie jest zwykle łowiona przez wędkarzy, używają jej jako przynęty. On pobił rekord

Wędkarz z Lowell w stanie Michigan w środę 22 kwietnia złowił dorosomę, która ustanowiła nowy rekord stanu. Ryba miała 2,02 kilograma wagi i 51,56 centymetra długości. Sedrick Neinhuis swoją dorosomę zdobył metodą spincastingową w rzece Grand w hrabstwie Kent. Ryba pobiła poprzedni rekord stanu, który wynosił 1,87 kg oraz 53,34 cm i padł techniką baitcastingową w 1996 roku na jeziorze St. Clair w hrabstwie o tej samej nazwie.

– W pewnym sensie wiedzieliśmy, że ta ryba tam jest – skomentował nowy rekordzista. – Naszym celem w tym roku było złowienie okazu o wadze blisko 2,27 kg. W wodach jest wiele dużych ryb, ale jest to jeden z tych gatunków, o których ludzie nigdy nie informują. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się złowić jeszcze większego – dodał Neinhuis.

Wędkarz pobił rekord stanu Michigan. Jest oficjalne potwierdzenie dorosomy

Nowy rekord stanu Michigan potwierdził biolog ryb Matt Diana z Departamentu Zasobów Naturalnych. Dorosoma jest dość popularną rybą w USA, ale nie jest zwykle łowiona przez wędkarzy. Częściej używa się jej jako przynęty na duże drapieżniki, takie jak szczupaki, czy sandacze. Ryba występuje na wodach śródlądowych Ameryki Północnej oraz obszarze północno-zachodniego i środkowo-zachodniego Atlantyku.

Dorosoma porusza się zazwyczaj w ławicach blisko powierzchni wody i może z niej wyskakiwać. Typowa ryba osiąga długość od 20 do 30 cm, a maksymalna do 50 cm. Jeśli chodzi o wagę, to największe osobniki osiągają 1,8 kg.

