TVN zmieni właściciela? Są nowe informacje po rozmowach z UE

Do fuzji spółek dojść ma pod koniec trzeciego kwartału 2026 roku. Nic więc dziwnego, że Paramount Skydance zagęszcza ruchy – niedawno przedstawiciele giganta medialnego spotkali się z urzędnikami Komisji Europejskiej w Belgii (w Brukseli). Szczegóły rozmów przedstawił „Financial Times”.

Strony negocjują, na jakich warunkach transakcja (opiewająca na ponad 110 mld USD) zostanie zatwierdzona. Z ustaleń zagranicznego dziennika wynika, iż PS będzie musiał zrezygnować z projektu uruchomionego wspólnie z Universal Pictures (chodzi o spółkę, która zajmuje się dystrybucją filmów w wielu krajach). Agencja Reutera dowiedziała się, że do sprzedaży dojść ma 30 czerwca (w najbliższy wtorek).

Nie wiadomo, czy ostatecznie wszystko skończy się bez przeszkód – czy Unia Europejska da zielone światło bez żadnego: „Ale”. Transakcja albo zostanie zatwierdzona, albo KE przedstawi dodatkowo szereg wytycznych. Jest jeszcze trzecia opcja – wszczęte zostanie postępowanie antymonopolowe, które znacząco wydłuży cały proces przejęcia Warner Bros. Przedstawiciele komisji o swojej decyzji poinformować mają w lipcu.

Do pierwszej połowy sierpnia także brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków może wszcząć postępowanie antymonopolowe drugiego stopnia.

Fuzja Warner Bros., w tym Grupy TVN i Paramount. Póki co wszystko idzie gładko

Na razie wszystko idzie zgodnie z planem – PS otrzymał w czerwcu zgodę od Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. W kwietniu także akcjonariusze powiedzieli: „Tak”.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jesienią Warner Bros. ostatecznie zmieni właściciela. Być może odczują to także Polacy, bowiem do WBD należy niezależna, prywatna stacja – TVN24.

Wiele osób publicznie sprzeciwia się fuzji. Wśród nich jest m.in. popularny aktor – Bryan Cranston (najbardziej kojarzony z głównej roli w serialu „Breaking Bad” – zagrał nauczyciela chemii, który zaczął produkować narkotyki), a także gwiazda kina – Jane Fonda (znana m.in. z filmu „Klute” – wcieliła się w rolę prostytutki). Oprócz nich pod listem otwartym podpisało się kilka tysięcy artystów.

Czytaj też:

Zmiana właściciela TVN pod lupą. Ta decyzja może pokrzyżować ambitne planyCzytaj też:

Chcieli uderzyć w Trumpa. Przyszły właściciel TVN odrzucił ofertę wartą miliony