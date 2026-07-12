Cenny skalp Ukraińców. Kluczowa rafineria Rosji stanęła w ogniu

Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły w nocy atak na rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim, na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał również, że celem uderzeń było 10 tankowców należących do tzw. floty cieni.

Atak Ukrainy na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu

Według komunikatu opublikowanego przez ukraiński sztab, w nocy z 11 na 12 lipca przeprowadzono atak na rafinerię w Syzraniu. Na terenie zakładu miało dojść do wybuchów i pożaru, a skala zniszczeń oraz skutki uderzenia są obecnie ustalane.

Jak podkreślono, rafineria w Syzraniu należy do największych zakładów tego typu w obwodzie samarskim. Jej projektowa moc przerobowa wynosi około 8,5 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i inne produkty naftowe, które – według strony ukraińskiej – są wykorzystywane także na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych.

Ukraińcy zadali cios rosyjskiej flocie cieni

Sztab Generalny poinformował ponadto o trafieniu 10 rosyjskich tankowców i czterech promów na Morzu Azowskim. Tankowce te mają służyć do transportu rosyjskiej ropy i paliw z pominięciem międzynarodowych sankcji, a promy – do zabezpieczania logistyki wojskowej i przewozu ładunków dla armii.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych ukraińskiej armii, major Robert "Madiar" Browdi, przekazał z kolei, że w ciągu tygodnia jego formacja uderzyła w 90 rosyjskich statków.

Czym jest flota cieni

Flotą cieni nazywa się sieć, złożoną głównie ze starszych tankowców, wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Według różnych szacunków flota cieni może liczyć od co najmniej 600 do nawet około 1600 jednostek na całym świecie. Są to przede wszystkim tankowce małej i średniej wielkości.

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