Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii. Wcześniej obawiali się o bezpieczeństwo

Książę Harry i Meghan Markle planują pod koniec sierpnia przenieść się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii – donoszą brytyjskie i amerykańskie media. Ich powrót byłby dużą zmianą po sześciu latach spędzonych za oceanem oraz wielokrotnych deklaracjach Harry’ego, że nie czuje się bezpiecznie, przyjeżdżając z rodziną do ojczyzny.

Para nie potwierdziła dotychczas oficjalnie medialnych informacji. Według Sky News o planach Sussexów został już jednak poinformowany król Karol III.

Harry i Meghan znów zamieszkają pod Londynem

Rodzina ma zamieszkać na dłużej w prywatnej posiadłości poza Londynem. Wielka Brytania ma ponownie stać się jej głównym miejscem zamieszkania, chociaż Harry i Meghan zamierzają zachować domy w Kalifornii oraz Portugalii.

Ich dzieci – siedmioletni Archie i pięcioletnia Lilibet – mają od września uczęszczać do brytyjskiej szkoły. Powrót nie oznacza natomiast, że podejmą się oni oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej. Sussexowie nadal mają pozostawać jej niepracującymi członkami.

Król Karol III ma przychylnie patrzeć na możliwość częstszych, prywatnych spotkań z synem i jego rodziną. W lipcu monarcha po raz pierwszy od 2022 r. spotkał się z wnukami.

Jeszcze niedawno Harry wykluczał powrót rodziny

Nowe medialne informacje są też zaskakujące ze względu na wcześniejsze wypowiedzi Harry’ego dotyczące bezpieczeństwa. Po rezygnacji z pełnienia obowiązków królewskich w 2020 r. książę utracił automatyczne prawo do pełnej ochrony finansowanej przez państwo. Od tego czasu warunki zabezpieczenia jego wizyt ustalane są indywidualnie.

Harry próbował zakwestionować tę decyzję przed brytyjskimi sądami, ale w maju 2025 r. przegrał postępowanie apelacyjne. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przywiózłbym teraz żonę i dzieci do Wielkiej Brytanii – powiedział po ogłoszeniu wyroku BBC.

Książę przekonywał wówczas, że może bezpiecznie odwiedzać kraj właściwie tylko wtedy, gdy zostanie zaproszony przez rodzinę królewską i otrzyma odpowiednią ochronę. Spór w tej materii określał jako główną przeszkodę w pojednaniu z bliskimi.

Co zmieniło się w kwestii ochrony?

Obecne zasady ochrony Harry’ego, Meghan i ich dzieci nie zostały ujawnione. Nie podano także, czy książę otrzymał nowe gwarancje bezpieczeństwa ani czy zmieniła się ocena zagrożenia dla jego rodziny.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło jedynie, że państwowy system ochrony jest rygorystyczny i proporcjonalny. Resort zgodnie ze swoją polityką nie ujawnia szczegółów dotyczących zabezpieczania konkretnych osób.

Nie wiadomo więc, dlaczego przeszkoda przedstawiana przez Harry’ego jeszcze w 2025 r. jako praktycznie uniemożliwiająca powrót rodziny przestała blokować przeprowadzkę. Brytyjskie media podają jedynie, że decyzje w sprawie ochrony są podejmowane na podstawie aktualnej oceny ryzyka.

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