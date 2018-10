Biznes w chmurach

Marta Szuma: Czy rozwiązania chmurowe są dostosowane do potrzeb biznesowych?

Łukasz Kałużny, lider zespołu Professional Services Microsoft Azure: Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy potrzebę biznesową. Jeśli jest nią np. wysoka dostępność infrastruktury, która gwarantuje płynne i nieprzerwane działanie sklepu internetowego czy aplikacji w trakcie dużego ruchu wygenerowanego przez klientów, to możemy stwierdzić, że chmura spełnia te potrzeby. Elastyczność i skalowalność zasobów mocy obliczeniowej to podstawowe zalety wszystkich dostępnych rozwiązań cloudowych na rynku. Inaczej jest w przypadku, gdy potrzeba biznesowa klienta dotyczy szybkości dostarczania nowej usługi na rynek. Tradycyjny proces wytwórczy oprogramowania, wdrożenia go jest wielokrotnie dłuższy, niż jeśli wykorzystamy do tego gotowe komponenty w chmurze. Nie wszystkie technologie chmurowe będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom. W tym konkretnym przypadku warto takiemu klientowi zaoferować chmurę obliczeniową, która posiada w pakiecie zarówno platformę, jak i narzędzia deweloperskie – np. Microsoft Azure i Azure Stack.

Istnieją różne chmury dla różnych potrzeb biznesowych?

Dokładnie tak. Chmura obliczeniowa to dzisiaj jedno z najgorętszych słów używanych w informatycznym i biznesowym świecie. To słowo wytrych, za którym często mylnie w domyśle stoi tylko wirtualizacja serwerów. Sama wirtualizacja faktycznie jest podstawą chmury, ale to nic innego jak podzielenie fizycznego serwera na wiele serwerów wirtualnych. Każdy z nich działa jak normalny serwer z systemem operacyjnym i pełnym zestawem aplikacji. To podstawowe rozumienie chmury, z góry ograniczone do dostarczania odpowiedniej, dostosowanej do naszych potrzeb mocy obliczeniowej i optymalnego wykorzystania posiadanego sprzętu. Jest to ważny aspekt zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i wydajnościowym. Nie wszystkie firmy potrzebują jednak tylko odpowiednich zasobów. I tu pojawia się potrzeba chmury i rozwiązań cloudowych skupiających się na wyższej warstwie, jaką jest platforma deweloperska, oraz możliwość skorzystania z gotowych narzędzi, takich jak AI i Machine Learning, znanych szerzej jako sztuczna inteligencja, BI, czy systemów raportowych, gotowych systemów typu CRM czy ERP.

Jak zatem wybrać odpowiednią chmurę dla swojego biznesu?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, jakie cele chcemy osiągnąć, przenosząc się do chmury. Następnie skontaktować się z taką firmą jak Beyond.pl, gdzie istnieją specjalne zespoły wdrożeniowe różnych rozwiązań cloudowych. Już na etapie rozmów dotyczących oczekiwań biznesowych klienta i analizy jesteśmy w stanie wskazać rozwiązanie technologiczne, które będzie optymalne i pozwoli klientowi na dalszy rozwój w miarę upływu czasu oraz zwinne dostosowanie się do zmian na rynku.

Czy zawsze udaje się dopasować usługę do potrzeb klienta?

Nie ma rozwiązań idealnych. Zdarza się tak, że oczekiwania klienta i jego obecne środowisko wymagają zastosowania kilku rozwiązań cloudowych lub że pojedynczych aplikacji nie da się przenieść do chmury. Wtedy rozpoczyna się proces projektowania rozwiązania hybrydowego. I tu świetnie sprawdzają się nasza wiedza i doświadczenie w dostarczaniu usług opartych na różnych rozwiązaniach technologicznych. W efekcie w 99 proc. takich przypadków dostarczamy klientom chmurę szytą na miarę jego potrzeb. Zapewniamy administrację oraz doradzamy, jak efektywnie zarządzać usługą.

Łukasz Kałużny

Lider zespołu Professional Services Microsoft Azure - Azure Stack w Beyond.pl. Microsoft Valuable Professional: Microsoft Azure, Technology Leader, architekt, konsultant – który specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych (Microsoft Azure, Azure Stack, Kubernetes, DevOps). W swojej codziennej pracy wspomaga międzynarodowe przedsiębiorstwa m.in. z sektorów bankowości, FMCG, komunikacji i ubezpieczeń w projektowaniu środowisk chmurowych, wspieraniu ich operacyjnej działalności za pomocą rozwiązań technologii Microsoft Azure.