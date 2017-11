Wachowski, Staniszkis, Olszewski, Boniecki… – rozmowy o Polsce. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Od przełomu 1989 r. wkrótce minie 30 lat. Najwyższa pora, aby zacząć profesjonalnie rozwiązywać wyzwania stojące przed Polską. Z premedytacją użyłem słowa „profesjonalnie”, bo oczekuję skutecznego działania od ludzi parających się polityką, zarówno w rządzie, jak i w opozycji, zamiast mimowolnego albo czynionego z rozmysłem podburzania ludzi – pisze we wstępniaku redaktor naczelny Jacek Pochłopień.

– Na każdym kroku widać, jak potwornie jesteśmy skłóceni, jak głęboko podzieleni i jak wrogo do siebie nastawieni. I nie wiem, czy już jesteśmy wystarczająco tym podziałem zmęczeni, na tyle zmęczeni, by pomyśleć i mówić o zgodzie – mówi w rozmowie z naczelnym „Wprost” Mieczysław Wachowski. I zastanawia się, czy jest możliwy wigilijny opłatek narodowej zgody? – Jeśli tak – to zróbmy to! Uczyńmy to łamanie się opłatkiem za przyzwoleniem i w obecności hierarchów Kościoła na Jasnej Górze, przed obrazem Czarnej Madonny. Zaprośmy Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudę, Lecha Wałęsę. Lista do ułożenia. Pana redakcja może się w to włączyć. I pokażmy, że jeszcze umiemy wybaczać i zapominać. Niech to będzie prezent od polityków dla Polaków na święta – podpowiada były szef gabinetu Lecha Wałęsy. Cała rozmowa – w tygodniku „Wprost”.

– Myślę, że pojednanie czy chociażby zażegnanie konfliktów będzie bardzo trudne. Moim zdaniem wymagałoby to pociągnięcia do odpowiedzialności za drastyczne łamanie konstytucji. Poza tym PiS musiałby zrezygnować z używania konfliktu jako metody politycznej integrowania własnego obozu i wydobywania ze społeczeństwa tego, co na wschodzie nazywają „właściwym istnieniem” – ocenia z kolei prof. Jadwiga Staniszkis. W jej opinii, obecna sytuacja przypomina późne lata 40. poprzedniego stulecia, kiedy przechodziliśmy z pozornej powojennej demokracji, z systemu wielopartyjnego, do komunizmu. – Oczywiście my to przeżyjemy jako naród. Społeczeństwo się odbuduje i wymiecie tych PiS-owców z Dudą na czele – dodaje. Wywiad z Jadwigą Staniszkis – w nowym „Wprost”.

Na łamach „Wprost” także rozmowa z Janem Olszewskim. – Martwię się o obóz dobrej zmiany. Głębokich reform sądownictwa nie można robić bez wsparcia środowiska sędziowskiego, traktując je jako ludzi do wymiany – mówi były premier. I przypomina, że głębokie podziały polityczne w Polsce występowały właściwie zawsze. W pewnym sensie to nasza narodowa specyfika. Choć dziś rzeczywiście są daleko głębsze niż choćby przed wojną – i to może niepokoić.

Jest wiele przykazań kościelnych, które dzisiaj nie mają żadnego znaczenia. Wszystko to trzeba przemyśleć od nowa, część zlikwidować. To trudny moment dla ludzi małej wiary – mówi ks. Adam Boniecki , redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”.



Annę Siarkowską, Małgorzatę Janowską i Andżelikę Możdżanowską – trzy posłanki, które niedawno dołączyły do obozu Zjednoczonej Prawicy, łączy to, że dobrze wiedzą, czego chcą i potrafią to zdobywać.



Sprawa zwrotu kamienicy przy Nabielaka odsłania wszystkie aspekty afery reprywatyzacyjnej, czyli jak lis został stróżem kurnika pisze Jan Śpiewak.



Wszystko, co najważniejsze – poruszająca rozmowa o roli ojca i opiece nad nieuleczalnie chorą córką.



– poruszająca rozmowa o roli ojca i opiece nad nieuleczalnie chorą córką. Sytuacja w Katalonii wraca do punktu wyjścia. Polityków, którzy doprowadzili do ogłoszenia niepodległości, czekają procesy, a w grudniu w zbuntowanej autonomii odbędą się nowe wybory. Czy to już koniec katalońskiej jesieni?



Wpływy rosyjskie w Stanach sięgają dalej, niż wyobrażają to sobie najwięksi wrogowie Donalda Trumpa. Na celowniku obok prezydenta są już nie tylko Clintonowie i Barack Obama, ale nawet FBI.



Zamieszanie wybuchło, gdy Katarzyna Nosowska ogłosiła zawieszenie zespołu. Jeśli Hey miałby nie wrócić, byłby to koniec zjawiska, które wybuchło z siłą, jakiej polska scena muzyczna nie widziała – pisze Marcin Cichoński.



A w cyklu na #35latWprost o pierwszym Człowieku Roku – Leszku Balcerowiczu i wywiad z Marzeną Domaros. Polski parlament przypomina bombę erotyczną, wyczuwa się w nim seksualne napięcie – mówiła w 1992 r. Domaros vel Anastazja Potocka, bohaterka największej politycznej seksafery III RP.

