Dekoncentracja czyli stłucz pan termometr

Bohater sekskandalu w PiS został w poniedziałek zawieszony w prawach członka partii i klubu parlamentarnego. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało też, że zostanie on usunięty z dwóch bardzo prestiżowych komisji: śledczej, badającej aferę Amber Goldi do spraw służb specjalnych.

Ciekawie jednak było obserwować jak posłowie Zjednoczonej Prawicy, pozbawieni wytycznych lidera, który od dłuższego czasu choruje, kluczyli w rozmowach z dziennikarzami, bo nie bardzo wiedzieli czy bronić Piętę czy go potępić. Do obrony pchał ich instynkt samozachowawczy. W końcu każdemu może się powinąć noga i w takiej sytuacji lepiej mieć w odwodzie przyjaciół, którzy na dodatek coś nam zawdzięczają. Ale ponieważ nie wiadomo było co na to prezes, który - o czym wszyscy wiedzą - nie jest skłonny akceptować wiarołomców, to owa obrona była miękka i pozostawiająca furtkę do potępienia, gdyby się okazało, że Piętę należy jednak potępić. Te kilkudniowe wygibasy polityków prawicy po raz kolejny udowodniły, że pod nieobecność Jarosława Kaczyńskiego w partii panuje chaos, który nie wpływa dobrze na wizerunek obozu rządzącego.

Interesujące jest też to, że partia za ten kłopot postanowiła wziąć odwet na mediach. Otóż zaraz po decyzji w sprawie Pięty pojawiła się nieoficjalna informacja, że PiS wróci do ustawy dekoncentracyjnej, żeby w przyszłości …. Właściwie co? Żeby media bały się w przyszłości informować o innych skandalach w PiS? Nie pisały o ewentualnych nadużyciach władzy? Chyba tak. Powrót do pomysłu dekoncentracji kapitału medialnego akurat w momencie kryzysu wizerunkowego w partii rządzącej dowodzi, że jedynym celem tej ustawy jest nałożenie kagańca na nieprzychylne PiS media.

Lech Wałęsa jest autorem słynnego powiedzenia: stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki. Najwyraźniej jego zaprzysięgły przeciwnik, Jarosław Kaczyński, rozumuje tak samo.