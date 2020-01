Lewica obawia się o wynik Biedronia. „Robert nie ma pomysłu na tę kampanię”

Politycy lewicy obawiają się wyniku Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich. – Robert nie ma pomysłu na tę kampanię i zapału do pracy. Dostanie 7,8 proc. i zanotuje wyborczą porażkę – mówi polityk Lewicy. I dorzuca: – Szczególnie, że cięty na Czarzastego Miller wysoko ustawia poprzeczkę Robertowi Biedroniowi w wyborach – kwituje nasz rozmówca.

Były premier udzieli ostatnio komentarza PAP, w którym jasno mówi co będzie sukcesem lewicy w wyborach prezydenckich, a co porażką: „Chciałbym, żeby Robert Biedroń zarysował wyraźnie kilka punktów, niezbyt dużo, bo wtedy one się mieszają i umykają opinii publicznej, żeby dobrał sobie dobre zaplecze, które mu pomoże zrobić kampanię i żeby osiągnął przyzwoity wynik. Według mnie taką granicą, która będzie oddzielała dobry wynik od złego, to będzie 12 proc., bo tyle Lewica ostatnio dostała w wyborach parlamentarnych. Jeżeli Biedroń zdobędzie powyżej 12 proc., to będzie sukces, jeżeli zdobędzie poniżej 12 proc. to będzie porażka” – ocenił były szef Sojuszu w rozmowie dla PAP.

Lewica straciła ostatnio zapał do pracy. – Zaraz po wyborach w klubie było dużo energii do działania. A teraz w pełnym animozji klubie odechciało się pracy – mówi polityk lewicy. O co mu dokładnie chodzi? – Nie dość, że Czarzasty nie dogaduje się z partią Razem, która niedługo odłączy się od klubu Lewicy, to w samym SLD mają do niego pretensje. Mówią, że przez niego stracili część znanych nazwisk, w tym Katarzynę Piekarską i Tadeusza Iwińskiego – mówi nasz rozmówca. I dodaje: – Marek Dyduch jest wściekły na Czarzastego za ułożenie list do poprzednich wyborów. Jeśli wybory prezydenckie nie pójdą najlepiej, to nie będzie miał litości i go rozliczy – zapowiada jeden z polityków.

Czytaj także:

Terlecki: W najbliższych tygodniach prawdopodobna zmiana kandydata PO na prezydenta