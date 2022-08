Posłowie KO ostro o Wodach Polskich. „Mają budżet Olsztyna”

Główny problem rzek i jezior w Polsce?



- W tym wszystkim brakuje systemu monitorowania jakości wód. Takiego jak na przykład mamy system monitorowania powietrza, z którego wszyscy bardzo często korzystamy w miastach, miasteczkach czy coraz częściej nawet na wsiach. Nie ma tego ani w naszych rzekach, ani jeziorach. Wszyscy chcielibyśmy mieć aplikację dzięki, której będziemy czy możemy wejść do wody - mówi Dariusz Joński.

Wody Polskie z ogromnym budżetem

- Wody Polskie zatrudniają ponad 6 tysięcy osób. Mają budżet porównywalny z budżetem Olsztyna. Dochody tego miasta to około 1,5 miliarda. Dokładnie tyle wydają Wody Polskie na swoje funkcjonowanie. Kluczowe jest jednak pytaniem po co oni są, skoro nie są w stanie ustrzec przed katastrofą, nie ma koordynacji, nie ma systemu, nie ma nic - mówi Dariusz Joński.

Team patrzący władzy na ręce

- Co dwóch to nie jeden. Akurat posłowie Koalicji Obywatelskiej są bardzo aktywni. Każdy ma jakąś specjalizację. My mamy taką, że chcemy tej władzy patrzeć na ręce. Pierwsze nasze kontrole dotyczyły Łukasza Szumowskiego, jego rodziny i pozyskiwanych funduszy. To co może poseł opozycji to właśnie między innymi takie działanie - mówi Dariusz Joński.