Alternatywne komunie, koronacja Karola i Marcin Hakiel o nowym życiu. Co jeszcze we „Wprost”?

„Nowe rytuały to mistyfikacja”. – Rodzice podejmują próby zbudowania alternatywnej formuły rytuału komunii. Te próby nie mają szansy z dwutysięczną tradycją chrześcijaństwa – mówi w wywiadzie Krystyny Romanowskiej psycholog Paweł Droździak.

„Będzie nam jeszcze trudniej rozmawiać”. – Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że ksiądz w Polsce ma żonę. Celibat to nie dogmat, tylko kwestia prawna. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej z Małgorzatą Terlikowską, pisarką i etyczką.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Współpraca pomimo różnic”. – Ubolewam, że 4 czerwca, rocznica pokonania komunizmu nie staje się sygnałem świadczącym o sile wspólnoty demokratycznej w kraju – mówi Agnieszce Szczepańskiej Bronisław Komorowski.

„Dobre myśli i życzliwość”. Liderzy Polski 2050 oraz PSL ogłosili porozumienie w sprawie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. W rozmowie z Agnieszką Kaszubą komentuje je Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Brak jasnej wizji przyszłości”. – Rząd ogłosił kredyt hipoteczny na 2 proc. a Donald Tusk następnego dnia to przelicytował. Czy ludzie potraktują obietnice opozycji poważnie? – zastanawia się w wywiadzieElizy Olczyk prof. Ryszard Bugaj.

„To tylko słowa, czy sygnał zmiany?” Ważne stanowisko opublikowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski: „Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, Kościół ma swoją własną stronę”. Czy to faktycznie sygnał zmiany? – zastanawia się Tomasz P. Terlikowski.

„Reperuję i idę dalej”. Po głośnym rozwodzie z Katarzyną Cichopek, tancerz i choreograf Marcin Hakiel w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz deklaruje: – Nie chcę już medialnego związku. Szanuję wybór Dominiki, nie będzie pokazywać twarzy.

„Męskość wrażliwa”. – Cały czas pamiętam z czasów, gdy byłem czynnym piłkarzem, jak trenerzy powtarzali nam, że piłka nożna nie jest sportem dla kobiet – wspomina w wywiadzie Wiktora Krajewskiego Radosław Majdan.

„Trudny powrót do życia”. Przez lata spędzone za kratami stracili wszystko. Rodzinę, dom, pracę. Gdy wychodzą na wolność, nie mają dokąd pójść. Wielu byłych więźniów wraca do kryminału. Reportaż Piotra Barejki.

„W powietrzu nie mają sobie równych”. 11 kwietnia wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił, że do Polski przyleciały amerykańskie samoloty Lockheed Martin F-22A Raptor. Szczegóły w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Paskudna reakcja”. Wybuchy nad Kremlem powinny być codziennością dla kraju bombardującego Ukrainę. To skandal, że świat nagle zaczął podniecać się dronem, który eksplodował nad Kremlem, ignorując los kolejnych ukraińskich cywilów, pomordowanych w rosyjskich nalotach – pisze Jakub Mielnik.

„Odpowiedzialność Władimira Putina”. – Wszystkich winnych nie da się ukarać, ale dobrze byłoby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy są twórcami zbrodniczego planu – mówi Michałowi Banasiakowi dr Tomasz Lachowski.

„Nie oddam władzy aż do śmierci”. Według Democracy Index mamy na świecie 59 „reżimów autorytarnych". To najpopularniejszym sposób sprawowania władzy na świecie. Warto bliżej się jej przyjrzeć – pisze Miłosz Szymański.

„Koronacja Karola III i polski wątek”. Co to quiche koronacyjna i kim jest Hugo Burnand? Czym będzie się zajmować Edward Fitzalan-Howard? Wszystko, co chcieliście wiedzieć o koronacji Karola III, ale nie macie kogo zapytać, w tekście Agatona Kozińskiego.

„Polscy rzemieślnicy w Jamestown”. Wojciech Lada przypomina o tym, jak Polacy zorganizowali pierwszy strajk w dziejach Ameryki – w 1619 r., w słynnej osadzie Jamestown w Wirginii. Wcześniej założyli tam pierwszy zakład przemysłowy.

„Panie Beatlesowe”. Beatlesów było – jak wiadomo – czterech, ale żon Beatlesów było dziewięć. Marc Shapiro postanowił zebrać wiadomości o nich, także te trudno dostępne i napisał książkę. Poleca ją Leszek Bugajski.

„Siła seriali i słabości sondaży”. Czy serial telewizyjny może uratować życie? W jaki sposób zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra? Na te i inne pytania odpowiada Annie Mokrzanowskiej Janina Bąk, statystyczka, influencerka naukowa.

„Książę i aktoreczka”. Dopiero co mieliśmy autobiografię księcia Harry’ego, a już teraz jest książka o drugiej połowie najgłośniejszego małżeństwa świata – biografia Meghan Markle, księżnej Sussex. Recenzuje Leszek Bugajski.

