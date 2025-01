Krzysztof Bosak uderza w Trzaskowskiego i przestrzega. „Platformiany lojalista”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd ma zamiar usprawnić blokowanie nielegalnych treści w internecie: bez udziału sądu, a jedynie za sprawą decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym celu zmienione mają zostać przepisy. Autorzy nielegalnych treści mieliby się o tym dowiedzieć dopiero po nałożeniu blokady. W tej prawie grzmi wicemarszałek Krzysztof Bosak, który w programie „Mówiąc Wprost” twierdzi, że „wygląda to znacznie gorzej” niż ACTA.

– To nie wygląda na drugie ACTA, to wygląda znacznie gorzej. Tutaj mamy wprost: ma być mechanizm zdejmowania materiałów z internetu na podstawie kryteriów, które rząd – jak rozumiem – będzie artykułował i kontrola sądowa dopiero post factum, jak ktoś się dowie, że został ocenzurowany. To są mechanizmy wprost sprzeczne ze swobodą rozpowszechniania informacji zawartą w naszej konstytucji. Jestem bardzo zdumiony, że minister Gawkowski bierze takie rzeczy na siebie – przyznał jeden z liderów Konfederacji.

Krzysztof Bosak stwierdził, że będziemy mieć teraz do czynienia z wieloletnią „klasyczną przepychanką” w tym temacie, a do konkluzji nie dojdzie. Podobne wątpliwości lider Konfederacji ma w kwestii ewentualnego odebrania koncesji Telewizji Republika. Choć jak twierdzi, „jeżeli [rządzący – red.] są niemądrzy, to może do tego dojść”.

Jak walczyć z hejtem w sieci? „My nie jesteśmy od tego”

Coraz głośniejsza jest również dyskusja na temat regulacji czy nawet delegalizacji platform społecznościowych, takich jak X (dawniej Twitter), który jest własnością miliardera Elona Muska, bardzo zaangażowanego w amerykańską politykę. Joanna Miziołek zapytała swojego gościa, jaki Konfederacja ma pomysł na walkę z mową nienawiści, np. życzeniem drugiej osobie śmierci w internecie. Polityk twierdzi, że to „kwestia wychowania społecznego”.

– My nie jesteśmy od tego. My jesteśmy od polityki. To, co pani mówi, to jest kwestia wychowania społecznego. Tradycyjnie zajmują się tym szkoła, autorytety, wspólnoty religijne. Formułowanie do polityków pytań, żeby rozwiązali problemy z zakresu wychowania społecznego jest źle adresowanym pytaniem – odpowiada polityk Konfederacji.