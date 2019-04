Ambasada USA wzywa Polaków do masowego składania wniosków wizowych. Cel? Zniesienie wiz

„Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest moim priorytetem. Ale aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy pomocy Polaków. Zróbmy to razem” – wzywa w swoim tweecie ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Georgette Mosbacher. Do apelu dołącza urocze nagranie, na którym Gretchen i Abraham w naszym języku wdają się w szczegóły akcji.

Przez nieco ponad dwie minuty para obcokrajowców z trudem, ale i z dużym wdziękiem wydobywa z siebie trudne polskie słowa. Trudno się nie uśmiechnąć, słuchając ich wywodu. Dowiadujemy się z niego, że wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych musi spaść poniżej 3 proc. Mamy na to czas do września. Im więcej kandydatów spełniających wymogi zgłosi się po ów dokument, tym większa szansa na zejście poniżej progu 3 proc. Jakie to wymogi? Chodzi o to, by osoba starająca się o wizę miała silne związki z Polską, np. miała tu stałą pracę, rodzinę i była po studiach.

