Warszawa. Ptasznik olbrzymi w dzielnicy Praga Południe

O sprawie poinformował Ekopatrol warszawskiej Straży Miejskiej. Nietypowy gość został znaleziony przy ul. Łukowskiej na warszawskiej Pradze Południe. Co ciekawe, pająk znajdował się wewnątrz mieszkania - spacerował po ścianie przedpokoju przerażonej kobiety. Widząc intruza, warszawianka wycofała się na klatkę schodową i zadzwoniła po pomoc do Straży Miejskiej.

Na miejsce przyjechał Ekopatrol, który zajmuje się podobnymi sprawami. Strażnicy odłowili pająka za pomocą specjalistycznego sprzętu. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego.. Tam potwierdzono, że mieszkanie kobiety odwiedził ptasznik olbrzymi.

Straż Miejska podkreśla, że ptaszniki to jedne z największych współcześnie żyjących pajęczaków. Naturalnie występują w Brazylii, ale są u nas hodowane. Rozpiętość odnóży dorosłej samicy osiąga nawet do 30 cm, a długość ciała do 10 cm. Ptasznik pokryty jest jasnymi włosami.Dominuje ubarwienie czarne, ale spotyka się również osobniki brunatne, brązowe i szare.