Gdy go zobaczył, od razu wezwał służby. Pilna ewakuacja 150 osób w centrum Warszawy

We wtorek nad ranem – w okolicy, która jest chętnie uczęszczana przez ludzi – przypadkiem odkryto niebezpieczny przedmiot. Służby wkrótce zarządziły w centrum stolicy ewakuację.

Warszawa. Ewakuacja 150 osób

W rozmowie z Wirtualną Polską młodszy aspirant Jakub Pacyniak – oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I – przekazał, że służby niezwłocznie zabezpieczyły przedmiot, by nikt z osób postronnych nie miał do niego dostępu.

Policjant poinformował, że z okolicznych budynków ewakuowano też „około 150 osób”.

Pozostaje jednak najważniejsze pytanie – czym było znalezisko, które wymusiło na służbach tak pilną reakcję? – Najprawdopodobniej był to niewybuch z czasów II wojny światowej – wskazuje cytowany przez wp.pl mł. asp. Pacyniak. Gdy funkcjonariusze zdali sobie z tego sprawę, wezwali na miejsce patrol saperski. Ten natomiast „zabrał (...) przedmiot przypominający pocisk do neutralizacji”.

Niedługo później wszyscy ludzie mogli powrócić do swoich mieszkań.

Niewybuchów nie wolno rozcinać czy uderzać łopatą. Po latach zachowują swoje właściwości wybuchowe

Co i rusz na terenie naszego kraju znajdowane są podobne przedmioty, mające ponad 70 lat. Zwykle są to pozostałości po II wojnie światowej. Ze względu na to, jakie materiały wykorzystuje się w technice wojskowej, pomimo upływu lat dawne pociski zachowują swoje właściwości wybuchowe i wciąć mogą stwarzać duże zagrożenie – dla ludzi, zwierząt czy infrastruktury.

Gdy tylko znajdziemy niewybuch, musimy o tym zawiadomić policję. Udający się na miejsce patrol zabezpiecza okolicę i zawiadamia jednostkę wojskową. Ta wydobywa pocisk, a następnie przewozi go na poligon i neutralizuje w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Całkowicie zakazanym jest zbliżanie się do niewybuchów, a tym bardziej zabieranie ich ze sobą. Takie działanie może nieść ze sobą bardzo duże niebezpieczeństwo. Niewybuchów kategorycznie zabrania się podpalać, kopać czy uderzać łopatą lub rozcinać.

