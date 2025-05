Ostatnie Pokolenie paraliżuje Warszawę. Policja wkroczyła do akcji

„Grupa około 20 osób, uczestników zarejestrowanego zgromadzenia, siedzi na jezdni Mostu Poniatowskiego w Warszawie i blokuje przejazd w stronę Pragi. Zgromadzenie trwa” – przekazali mundurowi za pośrednictwem platformy X.

Warto przypomnieć, że właśnie dzisiaj – 5 maja – rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie „na pierwszy ogień” poszła matura z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Ostatnie Pokolenie zablokowało kluczowy most. Łączy dwie dzielnice Warszawy

W policyjnym komunikacie czytamy, że funkcjonariusze zaczęli kierować ruchem, wskazując alternatywne możliwości objazdu. Mundurowi zaapelowali do kierowców, by ci „stosowali się do ich poleceń”. „Ruch kołowy w kierunku centrum odbywa się normalnie. Tramwaje kursują w obie strony” – czytamy ponadto.

Członkowie OP nie kryją się z tym, że celowo wybrali pierwszy dzień matur na zorganizowanie blokady dróg. Ta trwa od samego rana – w momencie publikacji artykułu od ponad siedmiu godzin. „To najdłuższa blokada Ostatniego Pokolenia” – podkreśla z dumą grupa.

O swoich planach informowali zawczasu. „Maturzyści z Warszawy dojadą na matury. A kto będzie krzyczeć o maturzystach ze wsi i małych miasteczek, którzy nie mogą dojechać sami na matury, bo nie mają autobusu? Wielkomiejska hipokryzja!” – pisali 2 maja.

O co walczy Ostatnie Pokolenie? „Protestujemy przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości”

OP tłumaczy, że decyduje się na „obywatelskiego nieposłuszeństwo” ze względu na trudne czasy. „Robimy tyle, ile możemy: dla siebie, swoich bliskich i wszystkich innych. Protestujemy przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości” – zaznaczają.

Ostatnie Pokolenie ma dwa główne postulaty, o których przeczytać możemy na oficjalnej stronie grupy. To „skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 procent środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025”, a także „stworzenie wspólnego biletu miesięcznego za 50 złotych na transport regionalny w całym kraju”. „Chcemy jednolitego systemu honorowania biletów” – podkreślają.

twittertwitterCzytaj też:

Ostatnie Pokolenie znów w akcji. Warszawskie mosty zablokowane przez aktywistówCzytaj też:

Tragedia w Wielkopolsce. 51-latka zamordowana. Zaatakował ją były mąż