Tajemnicza śmierć w Złotych Tarasach. „Mamy odciski palców”

W poniedziałek 9 czerwca po godz. 18:00 do centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie została wezwana policja. Jak się okazało, ochroniarze – podczas rutynowego obchodu – w jednej z ogólnodostępnych toalet natknęli się na ciało młodego mężczyzny. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na pomoc medyczną niestety było już za późno. Ciało zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Tragedia w Złotych Tarasach. Nie żyje młody mężczyzna. Najnowsze informacje

Prokuratura Warszawa Śródmieście-Północ wszczęła śledztwo z art. 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. — Ujawnienie zwłok wyklucza, by doszło do samobójstwa — przekazał w rozmowie z portalem fakt.pl prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak dodał, mimo że śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, to nie można wykluczyć, że do zgonu doszło np. z przyczyn naturalnych.

Wciąż nie udało się ustalić tożsamości zmarłego mężczyzny. — Mamy ubranie, mamy odciski palców. To wszystko jest w trakcie weryfikowania. Nie zostały zabezpieczone przy zwłokach żadne dokumenty — przekazał prok. Piotr Antoni Skiba.

— Nie możemy wykluczyć, że jest to obcokrajowiec. Będziemy sprawdzali, czy ta osoba była w najbliższej okolicy znana, czy się kręciła w okolicach Złotych Tarasów, czy przebywała w pobliżu, być może gdzieś w pobliżu pracowała. Natomiast to już jest kwestia typowo operacyjna. Być może trzeba będzie chodzić po różnych punktach, po różnych sklepach z wizerunkiem, zadawać pytanie, czy jest taka osoba znana, czy była widywana — poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

