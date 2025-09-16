Zmiana komendanta największego garnizonu policji w kraju? Nieoficjalne ustalenia

RMF FM nieoficjalnie donosi o rychłym odejściu komendanta stołecznego policji. Oficjalnie nikt nie potwierdza tej informacji, ale reporterzy radia przekonują o trwającym od pewnego czasu konflikcie pomiędzy warszawskim ratuszem i komendą stołeczną.

Warszawa. Komendant stołeczny policji odejdzie?

Stacja twierdzi, że władze miasta wysłały nawet list, w którym zwracały uwagę na problematyczną współpracę z dowództwem policji w Warszawie. RMF twierdzi, że chodziło m.in. o brak postępów w zapełnianiu luki kadrowej. W stolicy brakuje już co piątek policjanta.

Innym poważnym problemem miał być brak nominacji generalskiej dla Dariusza Walichnowskiego. Stacja przekonuje, iż spodziewał się on awansu na lipcowym święcie policji. Mimo iż kieruje największym garnizonem w Polsce, Walichnowski nie doczekał się jednak tego zaszczytu.

Kto mógłby zastąpić komendanta stołecznego policji?

Rozmówcy RMF FM podkreślają, że nie ma obecnie zbyt wielu chętnych na zastąpienie komendanta stołecznego policji. Jest to prestiżowa, ale i niewdzięczna, trudna funkcja. Spekuluje się, że w razie czego mógłby ją objąć komendant mazowieckiej policji, nadinsp. Waldemar Wołowiec.

To policjant, który funkcję komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu sprawuje od maja 2021 roku. Przyszedł na to stanowisko na miejsce nadinsp. Michała Lendziona.

