Bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie od 8 lipca. Skorzysta jedna grupa

W środę 8 lipca Warszawa wprowadza bezpłatną komunikację miejską dla weteranów i weteranów poszkodowanych. Udogodnienie obejmuje cały system Warszawskiego Transportu Publicznego. Do skorzystania z przywileju wystarczyć będzie legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

Warszawa. Weterani za darmo w komunikacji miejskiej

„Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem – potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami” – podkreślała ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Uchwałę o udogodnieniu dla weteranów Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła 11 czerwca tego roku. Wprowadzenia takiego rozwiązania od lat chciały środowiska weteranów oraz Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Rządzący Warszawą w końcu ulegli namowom i stolica dołączyła do grona innych miast, które w ten szczególny sposób honorują weteranów. W gronie tym znajdują się obecnie m.in. Wrocław, Poznań, Lublin czy Opole.

Warszawa. Wygodne rozwiązania dla weteranów

Zaznaczmy, że nowe uprawnienie dotyczy całego systemu Warszawskiego Transportu Publicznego, a więc autobusów, tramwajów, metra, pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w I i II strefie. Do metra należy dostać się windą albo za pomocą biletu wielokrotnego użytku, pobranego w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Dla własnej wygody można skorzystać też z zapisania swoich uprawnień na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub Cyfrowej Karcie Miejskiej w aplikacji mobiWAWA. Można to zrobić w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów za okazaniem legitymacji weterana oraz dokumentu tożsamości. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

Jak przypomina Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, weterani to osoby, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa. Weterani poszkodowani to osoby, które podczas wykonywania takich obowiązków doznali uszczerbku na zdrowiu.

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