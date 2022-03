Antony Blinken przedstawił harmonogram wizyt. Na liście jest Polska

W środę 2 marca Antony Blinken ogłosił pakiet sankcji, który dotknie nie tylko Rosję, ale także Białoruś. To odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę, a co za tym idzie, rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Mimo nakładanych sankcji, które mają uderzyć w kraj agresora, nie widać oznak deeskalacji konfliktu.

Antony Blinken przedstawił plan wizyt. Odwiedzi Polskę

Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej przedstawił także swój harmonogram wizyt. – Jutro jadę do Brukseli, gdzie spotkam się z naszymi sojusznikami, partnerami z NATO, UE, G7. Będziemy dalej koordynować działania i będziemy podejmować dalsze kroki po to, żeby wesprzeć Ukrainę, a Rosję pociągnąć do odpowiedzialności, a także, żeby potwierdzić nasze zobowiązanie z artykułu piątego, że atak na jakiegokolwiek członka sojuszu jest atakiem na nas wszystkich – powiedział Antony Blinken.

Sekretarz stanu USA poinformował, że złoży wizytę w Polsce. – Pojadę do Polski, która przyjmuje w tej chwili setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Dziesiątki tysięcy każdego dnia przekraczają granicę. Pojadę do Mołdawii, która również przyjmuje uchodźców z Ukrainy – zapowiedział sekretarz stanu USA. – A następnie pojadę do państw bałtyckich, do Liwy, Łotwy, Estonii, które odczuwają nowe zagrożenie ze strony Rosji (...). Litwa, Łotwa i Estonia to członkowie sojuszu i tak jak powiedział prezydent Biden, będziemy bronić absolutnie każdego cala terytorium NATO przed jakąkolwiek agresją ze strony Rosji lub z jakiegokolwiek innego kierunku – podkreślił Antony Blinken.

