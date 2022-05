Rosja ostrzelała terytorium Ukrainy. Rakiety spadły na obwód zakarpacki

We wtorek 3 maja w godzinach wieczornych pojawiły się doniesienia o przeprowadzeniu rosyjskich ataków rakietowych na kilka ukraińskich obwodów. „Rosyjski pocisk uderzył w najbardziej wysunięty na zachód obwód zakarpacki Ukrainy. Wydaje się, że jest to pierwszy atak na Zakarpacie od początku wojny” – informuje w mediach społecznościowych The Kyiv Independent.

Obwód zakarpacki to jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy, a większość jego mieszkańców stanowi mniejszość węgierska. Obwód graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Celem ostrzałów armii podległej Władimirowi Putinowi był również m.in. Lwów i stolica Ukrainy – Kijów.

Kolejna rozmowa Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem

Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, odbyła się kolejna rozmowa Emmanuela Macrona i Władimira Putina. Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Francji ostrzegł swojego rosyjskiego odpowiednika przed konsekwencjami, do których prowadzi wojna na Ukrainie i wezwał do zakończenia „niszczącej agresji”. Emmanuel Macron wyraził także „głębokie zaniepokojenie” dotyczące sytuacji w Mariupolu, czyli mieście, które jest oblężone przez wojska podległe Władimirowi Putinowi.

Z kolei z komunikatu, na który powołują się rosyjskie media wynika, że Władimir Putin przekazał Emmanuelowi Macronowi, że „Kijów nie jest gotowy do poważnej pracy” na rzecz zakończenia konfliktu, podczas gdy „Rosja jest w pełni otwarta na dialog”. Tym samym prezydent Rosji powtarzał kłamliwe, propagandowe tezy.







