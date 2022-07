Rosjanie kłamali. „Posunęli się zaledwie o 30 km”

Pod koniec czerwca rosyjskie wojska zajęły Siewierodonieck, a z początkiem lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta w obwodzie ługańskim. Z analiz wynika, że kolejnym celem najeźdźców będzie Słowiańsk. Minister obrony narodowej Federacji Rosyjskiej przekazał Władimirowi Putinowi raport o „wyzwoleniu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Jednak szef lokalnych władz zapewnia, że Rosja kłamie w tej kwestii. „Ługańsk nie jest zajęty w 100 proc. Na obrzeżach regionu toczą się walki. Rosjanie nadal ponoszą straty” – przekazał Hajdaj.

Gubernator obwodu odniósł się także do sytuacji mieszkańców tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. „Jej mieszkańcy nie są gotowi na sprzeciw wobec okupanta, ponieważ wojna trwa na tym obszarze już wiele lat (od 2014 r.- red.) i choć przez ten czas karmieni byli rosyjską propagandą, niektóre osoby zaczynają coś rozumieć” – relacjonował.

Sytuacja w obwodzie ługańskim

O ekstremalnie trudnej sytuacji obrońców pisał w niedzielę. „Okupanci rzucili chyba wszystkie swoje siły na Lisiczańsk. Zaatakowali miasto z niepojętą brutalną taktyką. Tak więc, podczas gdy w Siewierodoniecku po miesiącu ulicznych walk pozostały ocalałe domy i budynki administracji, w Lisiczańsku te same budynki zostały w krótkim czasie doszczętnie zniszczone” – relacjonował. Hajdaj przyznał, że mimo znacznych strat, Rosjanie prą do przodu, mają dużo żołnierzy i broni.

W środę poinformował, że ukraińskie wojsko zostało zmuszone do wycofania się z Lisiczańska, aby nie dać się okrążyć. Ich pozycje zostały pokonane, a okupanci ostrzeliwali miasto z daleka – nie było sensu pozostawać, doprowadziłoby to do znacznych strat. W tym samym czasie naszym obrońcom udało się wydostać z Lisiczańska bez strat. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Siły Zbrojne na pewno powrócą, by wyzwolić miasto.

Ługańska Republika Ludowa to nieuznawany twór pseudopaństwowy, który po 2014 utworzyli na terenach Ukrainy prorosyjscy separatyści. Przed inwazją z 24 lutego 2022 roku ŁRL zajmowała część obwodu ługańskiego. Analitycy od początku wskazywali, że jednym z celów Rosjan może być oderwanie całego obwodu od Ukrainy i ustanowienie nad nim kontroli.

