NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ludzie Putina mówią o tym nieoficjalnie: Panuje zrozumienie, że przegraliśmy prawdziwą wojnę

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje o wojnie z 18 listopada

08:20 Trudno jest oszacować, jakie będą koszty związane z odbudową Ukrainy, szacunki Banku Światowego mówią o 350 mld dolarów - mówi "Rzeczpospolitej" Teresa Czerwińska, była minister finansów, obecnie wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Czerwińska zdradza na jakie wsparcie Ukraina może liczyć w 2023 roku.



Była minister finansów: Odbudowa Ukrainy może kosztować 350 mld euro. Zdradziła wysokość pierwszej transzy 08:03 Papież Franciszek powtórzył w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Stampa”, że Watykan jest gotów zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pośredniczyć i zakończyć konflikt między Rosją a Ukrainą.



Zapytany, czy wierzy, że pojednanie między Moskwą a Kijowem jest możliwe, papież zaapelował do wszystkich, aby się nie poddawali. 07:29 W ciągu ostatniego tygodnia w rosyjskich zakładach karnych zrekrutowano około 650 skazanych - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 07:14 Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że obecnie w Ukrainie bez prądu jest ponad 10 mln mieszkańców 07:00 Sky News: Wzmożona aktywność Rosjan



Rakiety uderzyły w pozycje w kilku regionach w Doniecku 06:56 Rosyjska aktorka filmowa i teatralna Olga Budina wezwała matki do przygotowania swoich dzieci do "specjalnej operacji wojskowej"



twitter.com 06:52 MAEA przyjęła rezolucję wzywającą Rosję do zaprzestania wszelkich działań w ukraińskich obiektach jądrowych. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej chce, aby Rosja natychmiast wycofała swoje wojska z okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, jednak Rosja i Chiny głosowały przeciwko rezolucji - informuje 24tv.ua 06:50 Analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że Siły Zbrojne mogą udaremnić starania Rosjan o wzmocnienie i utrzymanie pozycji obronnych w okupowanej części obwodu chersońskiego. 06:32 Słychać eksplozje w tymczasowo okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim - donoszą ukraińskie media 06:31 Narodowe Centrum Kierowania Obronnością Federacji Rosyjskiej (NTsUO RF) wysłało wiadomość wideo z obwodu smoleńskiego, w której mówiono o odwrocie, narzekając na brak wsparcia artyleryjskiego i łączności z dowództwem. 06:25 Źródła Meduzy zbliżone do administracji prezydenckiej i rządu Federacji Rosyjskiej podkreślały, że odwrót spod Chersonia był „bardzo bolesnym wydarzeniem” dla „rosyjskich elit”.



Jeszcze ostrzej wypowiedział się rozmówca bliski przedsiębiorcom z „bliskiego kręgu” Władimira Putina: „Panuje zrozumienie, że przegraliśmy prawdziwą wojnę"

