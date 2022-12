Ukraińcy dają Rosjanom nową możliwość. Na czym polega projekt „Chcę żyć”?

Projekt „Chcę żyć” ma za zadanie zachęcać rosyjskich żołnierzy do poddawania się. Do swojej dyspozycji mają oni dwa numery kontaktowe. – Ukraina gwarantuje przetrzymywanie w niewoli zgodnie z normami konwencji genewskich. Chodzi o trzy posiłki dziennie, możliwość regularnego komunikowania się z bliskimi, pomoc medyczną itp. – wyjaśniał w rozmowie z Gazetą.pl przedstawiciel Sztabu Koordynacyjnego ds. Traktowania Jeńców Wojennych Anrij Jusow.

Punktualność ceniona

Dotychczas, aby się poddać potrzebna była osoba, której poddać się można. Od teraz się to zmieni. Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały instrukcję, w której opisują, jak należy się poddać sterowanemu z oddali dronowi. Rosjanie, którzy chcą to zrobić, tak jak wcześniej skontaktować się muszą z infolinią. Następnie otrzymują oni współrzędne miejsca, w którym spotkają się z dronem. Ze względu na ograniczony czas pracy urządzeń zaznaczona jest waga punktualności.

Ręce do góry, potem w bok

Kiedy już żołnierze zobaczą nadlatującego drona, nawiązać muszą kontakt wzrokowy z wbudowaną w niego kamerą oraz podnieść ręce – najpierw do góry, a następnie w bok. Będzie to znakiem, że poddający się wojskowi są chętni do dalszej współpracy. Zauważanie jeńców potwierdzone ma być wzbiciem się i opuszczeniem urządzenia na kilka metrów. Po takim działaniu wskaże on kierunek, w którym podążać mają żołnierze.

„Zachowaj instrukcję. Zachowaj życie”.

Maszyna lecieć ma w tempie poruszania się człowieka i doprowadzić jeńców do ukraińskich wojsk. Jeśli jednak maszyna ulegnie awarii lub jej bateria się wyczerpie, zaczekać należy na przylot kolejnego drona. „Rosyjscy żołnierze. Zachowajcie tę instrukcję, rozpowszechnijcie ją między swoimi mundurowymi i przyjaciółmi. Zachowajcie życie” – kończy się instrukcja.

