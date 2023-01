Putin wydał Szojgu ważne polecenie. Minister ma cztery tygodnie na jego realizację

Władimir Putin chce mieć coraz większy wpływ na przebieg działań podczas wojny w Ukrainie. Jak czytamy na oficjalnych stronach Kremla, prezydent Rosji polecił ministerstwu obrony przygotowanie specjalnego sprawozdania. Dokument ma dotyczyć kwestii zaopatrzenia w sprzęt uczestników „specjalnej operacji wojskowej” (tak Rosja określa inwazję na Ukrainę – red.).

Ministerstwo Obrony przedłoży raport o wyposażeniu jednostek i pododdziałów wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej biorących udział w specjalnej operacji wojskowej w broń, sprzęt wojskowy, materiały (w tym umundurowanie, mobilny sprzęt rozpoznawczy, środki ochrony osobistej i kamuflażu), a także o środkach podjętych w celu usprawnienia pracy resortu w tym obszarze – napisano w oficjalnym komunikacie. Siergiej Szojgu otrzymał czas na wypełnienie polecenia od Władimira Putina do 1 lutego 2023 roku.

Rosja chce więcej propagandy

Osobne polecenie otrzymało ministerstwo kultury. Ma ono przygotować filmy dokumentalne o „operacji specjalnej”, jak nazywa wojnę w Ukrainie rosyjska propaganda. Zlecono też stworzenie materiałów informujących rosyjskie społeczeństwo o walce z rzekomym nazizmem na Ukrainie. Oba zadania są oczywiście żądaniem zintensyfikowania działań propagandowych, mających przekonać rosyjskie społeczeństwo do słuszności wojny. To zadanie również powinno zostać wykonane do 1 lutego.

