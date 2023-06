Zełenski: Putin zabarykadował się pod Moskwą przed tymi, których sam uzbroił

Przewrót w Rosji? Śledź naszą relację na żywo



Konflikt pomiędzy Kremlem a Grupą Wagnera eskaluje. Jewgienij Prigożyn zapewnia, że kolejne grupy rosyjskich żołnierzy przechodzą na jego stronę, a on sam gotowy jest ruszyć na Moskwę. Władimir Putin nazwał jego działania „ciosem w plecy”, a szef wagnerowców przekonuje, że zarzuty o zdradę są bezpodstawne.

- Żaden żołnierz Wagnera nie planuje poddać się rozkazom prezydenta. Rosjanie nie chcą, aby kraj żył dłużej korupcją, kłamstwami i biurokracją – oświadczył Prigożyn.

Zełenski o sytuacji w Rosji: każdy, kto wybiera ścieżkę zła, sam siebie niszczy

Na telegramowym koncie Grupy Wagnera opublikowano złowieszczy komunikat. To odpowiedź na słowa rosyjskiego przywódcy. „Władimir Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego. Już niedługo będziemy mieli nowego prezydenta” – przekazano. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Władimir Putin opuścił Kreml.



– Władimir Putin jest przerażony, a bunt jest bezpośrednim skutkiem jego inwazji – powiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent oświadczył, że „słabość Rosji jest oczywista”, a jej przywódca „zabarykadował się w rejonie Moskwy przed tymi, których sam uzbroił”.

Prezydent Ukrainy reaguje na przewrót w Rosji. „Więcej chaosu, bólu i problemów”

– Przez długi czas Rosja używała propagandy, aby ukryć swoją słabość i głupotę swojego rządu. Teraz panuje taki chaos, że żadne kłamstwo nie jest w stanie tego ukryć – dodał. Jego zdaniem, im dłużej rosyjskie wojska pozostaną na ukraińskiej ziemi, tym „więcej chaosu, bólu i problemów” będzie cierpieć Rosja.

O napiętej sytuacji w rosyjskim rządzie świadczyć mogą także słowa wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. „Teraz najważniejsze dla pokonania wroga z zewnątrz i w środku, który jest głodny rozdarcia naszej ojczyzny, dla uratowania naszego państwa, jest skupienie się wokół prezydenta, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych kraju. Rozłam i zdrada to droga do największej tragedii, katastrofy. Nie pozwolimy na to. Wróg zostanie pokonany! Zwycięstwo będzie nasze!” – przekonywał w płomiennym wpisie Dimitrij Miedwiediew.

Czytaj też:

Złowieszcza odpowiedź Grupy Wagnera: wkrótce będziemy mieli nowego prezydentaCzytaj też:

Władimir Putin uciekł z Moskwy? Nieoficjalne ustalenia